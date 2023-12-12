麥玲玲2024龍年運程｜12生肖運勢全面睇+開運大法 4生肖犯太歲

麥玲玲2024運程｜龍年又到，兔年在疫情過去香港的經濟仍復蘇中，加上明年由八運轉九運，不少人也關心明年自己生肖運程是吉是凶。《開罐》找來堪輿學家麥玲玲師傅為我們分析2024年12生肖的整體運勢預測，究竟來年哪些生肖犯太歲？哪些生肖可以升職加薪?哪些生肖有機會認識到真命天子甚至拉埋天窗？即睇麥玲玲師傅點講！



根據麥玲玲師傅預測，2024年龍年為每20年一次的「三元九運」轉變之年，也即是地運由八運交接至九運。因地運的影響力達二十年之久，即使未正式轉入九運，近年世界已出現地動山搖之感，資訊發展會一日千里，能源競爭也會是未來重要議題。個人方面，九運特別有利「中女」，在今後二十年較易叱咤風雲。

2024年龍年犯太歲4大生肖：

屬龍：本命年太歲+刑太歲

屬狗：沖太歲

屬牛：破太歲

屬兔：害太歲

麥師傅指龍年有4個生肖犯太歲，分別是龍、狗、牛、兔，此四生肖需要沖喜、凡事小心部署，以及宜配戴生肖飾物來化煞。相反屬豬、屬猴、屬蛇、屬虎的朋友在來年運勢卻不錯，屬猴的朋友有吉星「三台」代表步步高升，所以今年在財運、感情運、事業運各方面都有進步；而屬蛇的人不單只適宜結婚，仲有貴人相助，錢財事業愛情也得意。

麥玲玲2024年屬龍運程運勢

屬龍今年是本命年犯太歲及刑太歲，即雙重犯太歲，且有凶星「劍鋒」，熱愛運動的屬龍者要提防一下，以及駕駛者要格外小心。

詳細運程：麥玲玲2024年屬龍運勢+開運一文睇清

麥玲玲2024年屬蛇運程運勢

屬蛇者今年無沖無合，有很多吉星「天喜」、「文昌」、「太陽」拱照，凶星有「孤辰」、「晦氣」，而到年尾，屬蛇者都要提高警覺預備2025蛇年的本命年。

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麥玲玲2024年屬馬運程運勢

屬馬者今年無沖無合。由於只有「天解」半吉半凶，代表有困難才解決，先難後易，屬馬者要有心理準備，做事有些少波折。

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麥玲玲2024年屬羊運程運勢

屬羊者今年有貴人星「天乙」、吉星「太陰」容易遇到女性貴人，本身從事與女性有關的工作，財運都會有所提升，但不宜與異性合資做生意。

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麥玲玲2024年屬猴運程運勢

屬猴有吉星「三台」代表步步高升，所以今年在財運、感情運、事業運各方面都有進步，凶星有「五鬼」「官符」，代表感情和官非，兩者都要小心。

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麥玲玲2024年屬雞運程運勢

屬雞者今年是合太歲，70%的屬雞者會轉好，但有30%的屬雞者好像仍然經歷犯太歲。凶星有「咸池桃花」，今年就不要對人太熱情，否則容易有三角關係。

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麥玲玲2024年屬狗運程運勢

屬狗者今年沖太歲，亦是12生肖中變化最多。吉星「國印」升職加人工都沒問題，但有凶星「大耗」，所以提醒屬狗者今年要保守投資。

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麥玲玲2024年屬豬運程運勢

屬豬者今年有吉星「紫微」和「龍德」是貴人星，故而做事都會不錯。有吉星「紅鸞」今年亦適合結婚，單身者亦易於今年遇好桃花。

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麥玲玲2024年屬鼠運程運勢

屬鼠者今年算相當不錯，從事紀律部隊行業或擔當領導階層可以發展到管理才能，但今年亦要注意運動安全及小心容易受傷。

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麥玲玲2024年屬牛運程運勢

屬牛者今年是破太歲，今年宜「少說話多做事」。因有凶星「捲舌」，屬牛者盡量少做中間人調停，容易好心做壞事。

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麥玲玲2024年屬虎運程運勢

屬虎者今年算相當不錯，有吉星「祿勛」升職加人工都沒問題。另外，吉星「驛馬」打工一族可以爭取出差的機會，但要小心避免參加危險的户外活動。

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麥玲玲2024年屬兔運程運勢

屬兔者今年是害太歲，人際關係方面要小心，今年沒有吉星拱照，卻有凶星「病符」「陌越」，要小心病痛。

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資料來源：麥玲玲《2024龍年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。