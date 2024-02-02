香港電台請暑期實習生月薪$11,200　副學士/非新聞系均可2.15截止

不同政府部門每年暑假都會招聘暑期實習生，近日香港電台多個部門包括中文新聞及時事組、電台公共事務組、英文新聞及時事組、製作事務部工程組等9個部門招聘暑期實習生，月薪＄11,200，部分工種更無需指定讀哪一個學科，即使副學士都合資格申請，各位想體驗下做傳媒工作者的同學仔快啲申請喇！



香港電台近日多個部組招聘暑期實習生(資料圖片)

今次香港電台的暑期實習生招聘有多個部組需要人手，而且需郵寄或親身提交申請，不能郵寄。除了入職日子、月薪、截止日期和申請方法相同之外，各部組的入職要求和職責都有不同，申請時大家切記要填上職位編號和職位名稱，否則招聘部門就難以知道你申請哪個部門。此外，香港電台2月6日上午在廣播大廈會舉行實習計劃簡介會，有興趣的同學仔可於2024年2月4日或之前將全名、所屬院校及就讀學科電郵至recruitment@rthk.hk登記。

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香港電台-暑期實習生

月薪$11,200

截止日期 :15/02/2024 18:00:00

(JT1)電台及節目策劃部—中文新聞及時事組／電台公共事務組(職位編號47697)

入職條件

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 具備本地／國際新聞及時事方面的知識

(3) 具備視像拍攝技巧

(4) 懂影片／聲音剪接軟件(例如AVID、Final Cut Pro、Premiere Pro及Photoshop)更佳

(5) 擁有適合廣播的聲線，粵語咬字清晰準確

(6) 擅於搜集資料

(7) 熟悉MS Office、Word、Excel及中文輸入法

(8) 申請人或須參加打字技能測試(可選倉頡或速成)及／或試音

職責:

中文新聞及時事

(1) 協助各項採訪職務：

a) 採訪組：新聞簡報的編製、編輯及報道

b) 視像組：拍攝、剪接新聞影片、撰稿、旁述；製作社交媒體帳戶內容；以及負責現場採訪報道，並在有需要時出鏡

電台公共事務組

(1) 支援製作公共事務節目，例如搜集資料、撰稿、錄音、聲音剪接、混音、訪問及錄影廠工作

(JT2)電台及節目策劃部英文新聞及時事組(職位編號47698)

入職條件

(1) 修讀學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 精通英文(如同時精通中文將獲優先考慮)

(3) 對電台新聞及影片拍攝和剪接有認識者將獲優先考慮

職責

(1) 協助各項採訪職務，包括訪問、撰寫及朗讀新聞

(2) 協助製作、拍攝及／或編輯相片和影片

(3) 協助社交媒體活動及帖文製作

(JT3)電台及節目策劃部中文台／英文台／電台部發展及文教組／社區參與廣播服務(職位編號47699)

入職條件

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 具備卓越的資料搜集／中文寫作技巧

(3) 擅於MS Word、Excel操作及中文文書處理

(4) 熟悉時事

(5) 具備舉辦活動的實際經驗

(6) 掌握口語表達技巧，擁有適合廣播的聲線

(7) 具備良好的視像拍攝及剪接技巧

(8) 對古典音樂有充分的認識(第四台)

(9) 精通普通話(普通話台)

(10) 對文化及教育事務有充分的認識， 對廣播感興趣(電台部發展及文教組)

職責

中文台(第一台、第二台、第五台、普通話台及頻道導播組)與英文台(第四台)：

(1) 協助推行各項計劃／活動

(2) 支援資料搜集及後勤工作

(3) 協助多媒體資料製作及視像拍攝工作

(4) 協助報道交通消息(頻道導播組)

電台部發展及文教組：

(1) 協助推行文化及教育節目／活動

(2) 支援資料搜集及後勤工作

社區參與廣播服務：

(1) 協助社區參與廣播服務的製作及行政工作

JT4-電視及機構業務部文教及康體組／資訊及綜藝組／公共事務組／電視節目及行政組／新媒體協作及支援組(職位編號47700)

入職條件

(1) 修讀學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 對電視製作有基本認識

(3) 對新聞工作有基本認識

(4) 具備撰寫社交媒體平台內容的經驗

(5) 具備良好的資料搜集技巧

(6) 願意採用及接納新科技

(7) 具備數碼影片拍攝／剪接／多媒體製作技巧者將獲優先考慮

(8) 曾任社交媒體關鍵意見領袖（KOL）將獲優先考慮

職責

(1) 協助電視節目製作，包括資料搜集、錄影廠及外景拍攝、剪接、後期製作、節目宣傳活動

(2) 協助提供有關網頁、流動應用程式及社交媒體平台的內容／多媒體資料

(3) 有需要時須在幕前報道／採訪

JT5-製作事務部工程組(職位編號47701)

入職條件:

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 對電訊／數碼傳輸／資訊科技／ 訊號處理／數據網絡／聲學設計／ 計算機科學／多媒體技術／雲端計算有基本認識

(3) 擅於操作辦公室應用軟件，例如MS Office

職責:

(1) 協助執行與電視／電台傳輸、視頻 ／音頻串流、廣播基礎設施和視頻 ／音頻製作相關的工程項目

(2) 管理資產、處理文檔及提供其他運作支援

JT6-製作事務部錄播及外勤廣播組(職位編號47702)

入職條件:

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 可應付長時間及在外間工作

(3) 擅於MS Word、Excel操作及中文打字等

(4) 具備良好的溝通技巧

(5) 具備舉辦活動、節目或表演經驗者將獲優先考慮

職責:

(1) 為錄影廠製作提供運作及技術支援

(2) 協助外勤廣播製作的統籌及運作事宜

(3) 協助與製作有關的行政工作

JT7-製作事務部外景攝製及照片組(職位編號47703)

入職條件:

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 具備錄像知識及對影片製作有興趣者將獲優先考慮

職責:

(1) 協助外景拍攝及攝影後期工作

JT8-製作事務部剪接組(職位編號47705)

入職條件:

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 對時裝設計及造型設計有充分的認識

(3) 具備基本電腦知識

(4) 具備良好的表達及溝通技巧

職責:

(1) 協助就不同節目的形象設計及造型安排服裝

(2) 提供後勤及辦公室支援

JT9-製作事務部形象設計組(職位編號47706)

入職條件:

(1) 修讀學士學位／認可高級文憑／認可副學士學位課程的全日制專上學院學生

(2) 具備視像剪接及視覺效果軟件方面的知識

(3) 具備基本視像剪接技能

職責:

(1) 處理影片攝取及轉換檔案格式的工作

(2) 剪接影片

聘用條款:

暑期實習計劃的受聘人將按為期約兩個月之非公務員合約條款聘任，聘用時期或於二零二四年五月至七月開始。

申請方法:

郵寄/親身✔️

互聯網 X

(a) 申請表格「香港特別行政區政府專上學生暑期實習計劃申請書」可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk/tc_chi/admin/appoint/782.html)下載，申請人須將申請表格以郵寄或親身送交至香港九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組。

(b) 申請人必須就每一個申請的實習空缺填寫一份申請表格。職位編號和職位名稱必須在申請表格清楚註明。

(c) 香港電台將於2024年2月6日上午在廣播大廈舉行一場實習計劃的簡介會，有興趣出席的申請人請於2024年2月4日或之前將全名、所屬院校及就讀學科電郵至recruitment@rthk.hk登記。