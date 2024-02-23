政府工｜9份政府筍工月薪15K-79K　9大部門要人！最遲3月中截止

新年假完了又是大家跳槽的時間，有沒有想過加入政府部門成為公務員？公務員事務局今日釋出多份政府工，食環、統計處、土木工程拓展署、衞生署、房屋署、郵政局等多個部門招聘人手，《開罐》為大家精選了９份最遲三月中截止的筍工俾大家，月薪由15K至79K不等，有意轉工的朋友仔要留意喇！



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【食物環境衞生署-助理防治蟲鼠主任】

月薪：$35,775起

截止日期 : 08/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有本港大學頒發的理學學士學位，主修生物學、生物科學、生物化學或其他生物相關學科(修讀昆蟲學、蟲害管理、動物學、生物化學或微生物學)，或同等學歷；

(b) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得及格成績；

(c) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(即中文運用和英文運用)中取得符合有關語文能力要求的‘一級’成績，或同等學歷；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責:

(a) 督導員工進行防治蟲鼠工作；

(b) 就防治蟲鼠的實地工作提供意見；

(c) 鑑別蟲鼠樣本；

(d) 進行指導性工作；

(e) 就蟲鼠的生態、習性和防治方法進行調查。

薪酬:總薪級表第16點（每月35,775元）至總薪級表第21點（每月45,640元）。

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請人須填妥申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]並送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組。

(b)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)申請人亦須於2024年3月15日或之前，以親身或郵寄方式把填報的所有學歷的修業成績表和證書的副本送交上述聯絡地址。持有本港以外學府及非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。

(e)以親身或郵寄方式遞交的申請書及／或證明文件，信封面須清楚註明「申請助理防治蟲鼠主任職位」。

【政府統計處-多媒體經理】

月薪：$54,880

截止日期 : 14/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的學士學位，以主修媒體設計、創意媒體、數碼媒體、傳理、新聞、廣告、市場學、公共關係或相關學科為佳，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少六年有關媒體設計／製作、廣告、市場推廣、企業傳訊或公共關係的全職工作經驗，而具公營界別相關工作經驗更佳；

(d) 具備使用多媒體創作工具創建和編輯多媒體內容（如圖像、視頻、圖片、音效、動畫和資訊圖表）的良好知識和技巧；

(e) 具備創新思維，以及出色的分析、組織和溝通能力；以及

(f) 具備良好的中英文書寫能力，能操流利的粵語和英語及基本的普通話。

職責:

(a) 協助制訂通過數碼媒體平台宣傳部門訊息和服務的策略和計劃；

(b) 構思將統計數據轉化為易於理解的視覺圖像及／或設計的創新意念；

(c) 設計和製作多媒體內容以供在數碼媒體平台發布；

(d) 協助管理部門在數碼媒體平台上的頻道；

(e) 監測數碼媒體平台的趨勢和風格，並研究關於本地和海外政府、法定機構及相關組織在使用數碼媒體方面的做法；以及

(f) 協助處理與媒體有關的事宜。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期為十二個月。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時招聘部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格〔G.F. 340（Rev. 7/2023）〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 如以親身或郵寄方式遞交申請，已填妥的G.F. 340（Rev. 7/2023）申請表格，連同學歷（包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表）、工作經驗及技術資格（如適用）的證明文件副本，遞交至香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組 ，並在信封面清楚註明「申請多媒體經理職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前把學歷（包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表）、工作經驗及技術資格（如適用）的證明文件副本遞交至上述聯絡地址或電郵地址ncsc_recruitment@censtatd.gov.hk，並在電郵標題或信封面上清楚註明「申請多媒體經理職位」及在信封面或電郵中和文件副本上註明網上申請編號。

(d) 如申請人欲遞交作品集，必須於2024年3月28日或之前遞交至香港灣仔港灣道十二號灣仔政府大樓二十一樓政府統計處人事組或電郵地址ncsc_recruitment@censtatd.gov.hk。遞交作品集時需清楚註明中英文全名、個人電郵地址和網上申請編號（如適用），並在電郵標題或信封面清楚註明「申請多媒體經理職位」。

【土木工程拓展署-合約高級公共關係經理】

月薪：$79,930

截止日期 :08/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 持有香港的大學學位，或具同等學歷；持有傳播學、公共關係或新聞學的學位更佳；

(b) 取得學歷資格後，具備最少8年相關工作經驗，以從事新聞、宣傳及公共關係或相關範疇工作為佳；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用]和英文運用取得「二級」成績，或具備同等成績；

(d) 中、英文口語和書寫能力俱優；精通普通話為佳；

(e) 具備良好的溝通及人際技巧；以及

(f) 精通電腦應用，熟悉投影片簡報軟件及圖像設計軟件應用為佳。

職責:

(a) 監察公眾對部門服務的看法，管理電子剪報服務和社交媒體監察；

(b) 與土木工程拓展公眾推廣策略諮詢委員會成員聯絡，並向諮詢委員會提供必要的意見；

(c) 協助執行諮詢委員會的建議；

(d) 就與傳媒的關係提供專業意見，並就推行部門各項計劃制訂公關策略；

(e) 協調部門不同項目的宣傳策略和計劃；

(f) 在與傳媒聯絡方面提供支援；

(g) 支援部門的宣傳及推廣活動，例如展覽、學校講座、參觀及學生外展計劃等；

(h) 管理宣傳物料的製作；

(i) 處理公眾投訴和查詢；

(j) 定期更新部門網頁內有關公共關係的內容；擬備高級管理人員參與公共和推廣活動的演辭和資料；以及

(k) 執行上級人員指派的任何其他職務。

聘用條款:獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)已填妥的申請書，連同學歷和語文能力要求的證明、相關工作經驗的證明，須送達至九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組，請在信封面上註明「申請合約高級公共關係經理」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於2024年3月15日或以前把(b)提及的有關文件以郵遞或電郵至土木工程拓展署招聘組(電郵：appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

(d)申請人請盡量在申請書內提供電郵地址。

【衞生署-毒物學家】

月薪 $59,870

截止日期: 07/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的毒物學或相關科目的碩士或以上學位，或具備同等學歷

(b) 在研究和評估化學品的影響，以及釐訂暴露於有害物質對人體健康的安全或可接受水平方面，具有最少2年相關的全職工作經驗，並具有深入的專業知識 ；

(c) 具卓越溝通、人際、分析和組織技巧；以及

(d) 能書寫流暢中英文，並能操流利粵語、普通話和英語。

職責:

(a) 協助成立和開展一系列政府中藥檢測中心轄下各實驗室；

(b) 確定有潛在需要進行與中藥材或中成藥有關的毒理學研究；

(c) 協助規劃和執行鑑定和釐訂有害物質上限的相關研究；

(d) 協助檢視中藥所含有害物質的現行上限；

(e) 協助進行中藥有害物質的風險評估；

(f) 協助制定風險管理及風險通報策略，以保障公眾健康；

(g) 就毒理學相關事宜提供專業意見;

(h) 擬備科學報告和文件；以及

(i) 執行高級人員指派的其他職責。

聘用條款:成功的申請人將按為期少於一年之非公務員合約條款聘任；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

申請人須於申請表格內詳列與入職條件相關的學歷及工作經驗，連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件/工作證明副本，以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組 ，信封面須註明「申請衞生署毒物學家職位」。

申請人須申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，並須在2024年3月14日（星期四）或之前把所需的証明文件副本郵寄至所列聯絡地址，並在信封面註明「申請衞生署毒物學家職位」及在各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交成績單／證書或工作證明的正本。

【1823-營運助理】

月薪：$16,130

截止日期 :04/03/2024 17:00:00

+ 2

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備至少一年全職的行政支援工作經驗；及

(c) 熟悉電腦運用(包括：MS Word、Excel、及中、英文打字等)及中文文書處理速度達每分鐘10字；及

(d) 具備良好溝通技巧。

申請人需接受中文文書處理速度及技能測試。

職責:

(a)為1823中心日常運作提供行政支援，例如管理員工出勤記錄、協助續約、更新存貨記錄及提供招聘及聘任方面的後勤支援。

(b)此職位須外勤工作。

(c)一般工作時間為上午8時45分至下午6時21分（星期一至五），或須輪班、不定時工作，或在惡劣天氣(包括颱風及黑色暴雨)期間工作。

(d)獲聘用者須於短時間內上任及被調派至油麻地或長沙灣的1823辦公室工作。

聘用條款:申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

(c)申請人亦可在公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。

【房屋局-合約助理文書主任】

月薪：$16,695

截止日期 :08/03/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(1) (i)在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等，或具同等成績；或

(ii)在香港中學會考五科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等成績；及

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科(或2007年前的英國語文科(課程乙))考獲第2級(或2007年前的E級成績)或以上成績，或具同等成績。

(3)申請人需要接受中英文文書處理速度測試及電腦技能測試，以英文文書處理速度每分鐘達20字、中文文書處理速度每分鐘達15字及熟習MS Word和MS Excel軟件為佳。中文文書處理速度測試將會提供以下輸入法供考生選用：倉頡、新倉頡2010、速成、新速成2010、注音及新注音2010。

職責:

1. 提供運作支援，包括處理申請；

2. 提供顧客服務，包括處理查詢和投訴；

3. 負責數據輸入和統計工作，包括收集及編制數據；

4. 提供一般辦公室支援，包括產業管理、採購及行政工作；以及

5. 為更新網站及宣傳活動提供文書支援。

聘用條款:受聘人將按非公務員合約條款聘用，聘用期固定為1年。如受聘人於合約期內的工作表現和行為令人滿意，以及局方在運作上有需要，則受聘人可能再獲續約。

申請方法:

(a)申請表格[G.F.340(Rev.7/2023)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)下載。

(b)申請人須把填妥的申請表格，連同學歷的證書副本、成績單副本及工作證明，送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，請在信封面上註明「申請合約助理文書主任職位」。

(c)申請人亦可經公務員事務局的互聯網站(csb.gov.hk)在網上申請。如在網上遞交申請表格，必須於2024年3月8日或之前把學歷的證書副本、成績單副本；及工作證明送達上列地址。請在信封面和文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【水務署-合約助理水務督察(濾水設施)】

月薪: $30,870

截止日期 :01/03/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港其中一間理工大學/理工學院或香港專業教育學院/工業學院/科技學院所頒發的機械工程學或化學工程學或化學科技文憑或高級證書，或同等學歷(註1)；

(b)在DSE中文科和英文科考獲第2級或以上成績，或中學會考中文科和英文科(課程乙)E級成績或以上成績，或同等學歷。

(c)具備至少三年機械工程學或化學工程學或化學科技相關工作經驗。申請人如具備安裝、操作及維修保養加氯設施或水務設施的相關工作經驗會獲優先考慮。

註: 持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人須遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單的副本。

職責:

(a)操作及維修濾水廠內各種化學設施；

(b)進行改善項目／工程及提供設施管理服務；

(c)提供採購及合約管理；以及

(d)協助監督及管理初級員工的工作。

聘用條款:

獲取錄者將按非公務員合約條款受聘，為期一年。續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法:

互聯網X

郵寄✔️

(a)申請表格(G.F. 340 (Rev. 7/2023))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。(b))申請書須連同入職要求的證明文件副本和過往及現時任職工作的詳細職責說明，以親身或郵寄方式送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓48樓水務署招聘組，信封面須註明『申請合約助理水務督察(濾水設施)』。

【社會福利署-一級職業治療師】

月薪: $54,805起

截止日期 :29/02/2024 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 根據香港法例第359章《輔助醫療業條例》的規定，在香港的職業治療師註冊名冊第I部分註冊；

(b) 持有由香港職業治療師管理委員會簽發的有效執業證明書；

(c) 在取得資格後，至少有三年相關工作經驗；

(d) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中文科和英文科考獲第2級或以上成績，並能操流利粵語；以及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績 。

職責:

(a) 探訪康復服務單位，包括幼稚園暨幼兒中心兼收計劃的單位、展能中心、庇護工場，以及殘疾／弱智人士及／或自閉症／自閉症譜系障礙人士宿舍及／或院舍，以提供諮詢及／或直接治療服務；

(b) 評估殘疾人士的自理能力水平及日常生活技能；

(c) 評估殘疾人士的能力、設計及／或推行訓練課程、指定輔助的工具／器材，並提供環境改裝的建議；

(d) 向職員、受助人及其家人提供康復活動的意見，並為職員及／或家長提供教育或訓練課程；

(e) 提供職業治療；

(f) 轉介受助人接受其他服務；

(g) 以及為部門其他單位提供專業支援。

薪酬:總薪級表第25點（每月54,805元）至總薪級表第33A點（每月79,930元）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請書[G.F.340(Rev.7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)申請人須在申請書上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括在取得資歷後相關工作經驗；以及其在職業治療師註冊名冊內的註冊編號。

(c)以親身或郵寄方式遞交的申請書送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1012室社會福利署聘用組 ，信封面上須註明「申請一級職業治療師職位」。

(d)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(e)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。

(f)持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交修業成績表／文憑／證書或其他證明文件副本。

(g)持有非本地學歷並在網上遞交申請的人士，須在截止日期後一星期內把所需的證明文件副本郵寄至聯絡地址，並在信封面上及每張文件副本上註明申請職位的名稱及網上申請編號。

【郵政署-客戶服務員】

月薪 : $15,784

截止日期 :06/03/2024 18:00:00

+ 3

入職條件:

(1)(i) 在DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在中學會考五科考獲E級或以上成績，或具同等學歷；及

(2) 在DSE試或中學會考中文科和英文科考獲第2級（或E）或以上成績，或具同等學歷。

(3) 熟悉電腦操作及應用軟件，包括Word、Excel、PowerPoint、Access、中文輸入法；

(4) 參加面試的應徵者須接受英文寫作及打字測試；

(5) 能操流利廣東話及英語，宜通曉普通話；

(6) 具一年或以上客戶服務／熱線中心經驗者優先考慮；及

(7) 積極進取，具自發性及良好團隊精神。

職責:

(1) 接聽及處理顧客的電話、電郵或書面查詢／投訴及回覆；

(2) 負責收集、輸入及分析數據；

(3) 提供一般後勤支援；

(4) 負責一般的櫃位服務；

(5) 主動與顧客接觸，搜集客戶意見、建立及維繫客戶關係；

(6) 協助市場營銷／會員活動；及

(7) 執行其他由上司委派之工作。

聘用條款:獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年。視乎運作需要，合約屆滿的員工如工作表現良好可獲續約機會。

申請方法:

互聯網X

郵寄✔️

(a)申請表格 [G.F. 340 (7/2023修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b)可親身把申請表格投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午七時三十分至下午六時三十分，星期六上午七時三十分至下午一時三十分(星期日及公眾假期除外);或

(c)以郵寄方式送達香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組2 。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員職位」。

(d)申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址。