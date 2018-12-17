讀書如進地獄 發掘演藝興趣 19歲Fonki：不要安排我的人生

19歲的Fonki從想過自殺到走往重生之路，花了很多力氣。

「你還很期待你之後的人生可以有多好的時候，別人就告訴你，成績考得不好，以後就不用行了，是個很沉重的打撃。」他曾經因為讀書不好，又要不斷補習，而有自殺的念頭。同學之間都會討論讀書有多辛苦，「大家想，我們在做什麼呢？覺得自己人生都被安排了，只能行這條路，若這條路行得不好，就會有很大的挫敗感。為何一定要做自己不想做又做得不好的事呢？」

後來，他參加了「新生命動力協會」的演藝課程，找到自己喜歡做的事，重新有了力氣，「這一年不斷去做話劇，讀演藝課程，去做電影和電台的工作。」最辛苦的是，老師和家長都不支持，認為這只是玩玩而已的興趣，他用盡全身九牛二虎之力去與他們抗衡。參與課程時，他找回一些希望，「開始有人欣賞和支持我做的事，令我覺得原來我都可以做到。感覺沒那麼孤單，不是自己一個去打這場仗，好像有個新社會出現了，不是我以前認識的那個。」

最後，他說：「我覺得年青人的聲音被隔絕了。就算別人聽了，都會覺得我們未懂得思考，但其實我們都有感受，都有自己想做的事、想過的生活。」