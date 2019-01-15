【60歲是中年？】長者綜緩上調申領歲數　金額差一千其實爭幾多？

政府上調領取長者綜援合資格年齡，由60歲調高至65歲，指是因應人口結構改變作出的改動，而非剝削長者或削減福利開支。長期研究貧窮問題及退休保障政策的黃和平認為很荒謬，改動更沒有諮詢過社會福利界。

阿婆實在太年輕

勞工及福利局局長羅致光日前在電台節目中表示：「當大家都120歲時，60歲啱啱是中年。」特區政府重新定義了「長者」，但黃和平和他的前線社工團隊卻見到另一個香港。



「現在拿綜援的60至64歲的長者，究竟是懶不工作？還是很想工作卻沒有能力呢？前線的社工朋友所見的是，有很多過份勤力的長者。」黃和平指現時60-64歲的人口當中大多是小學畢業後就投身社會作較體力勞動的工作，人到「中年」真的沒可能再擔擔抬抬。

60-64 歲長者未準備就業 但先收緊綜援

事實上，政府在1977年亦有試過根據人口結構變化而上調長者綜援申請年紀。

2017年 60-64 歲人士就業率：45.5% 1976年 55-60 歲人士就業率：85%

數據反映那時的長者（55-60歲）比現在的（60-64歲）更準備好就業，當時政府亦有作廣泛諮詢，黃和平認為那次調整合理得多。不過，四十多年後的政府就選擇在就業市場未改變之前就先收緊綜援政策，他認為是完全本末倒置。

沒有完善的退休保障制度，香港長者貧窮率高過整體貧窮率一倍，長者貧窮問題越趨嚴重，基層長者「被鼓勵」活到老做到老，香港人要怎樣才可以安享晚年？