【我要搵三萬】送餐勇士之步兵

月入三萬，係好多香港打工仔嘅目標。主持懷仔，為咗自己同廣大香港打工仔嘅利益，決定親身試做唔同工作，為大家發掘邊份工可以月入三萬。今次，佢去咗做外賣仔……

想做有機會月入三萬嘅「外賣仔」？即睇三大網上外賣平台UberEats、Deliveroo、foodpanda嘅「外賣仔」待遇比拼！

一. 點入行？

UberEats （最方便）

1. 上UberEats網站開帳戶

2. 揀送餐方式：電單車／單車／步行

3. 上傳身份證等相關文件

4. 等候文件審核

5. 睇片學送餐

6. 上線搵錢

Deliveroo

1. 上Deliveroo網站報名

2. 揀送餐方式︰電單車／單車／步兵

3. 睇片學送餐

4. 到Deliveroo辦公室，參加簡介會，及提交身份證等相關文件，需時約30分鐘

5. 預約工作時段

6. 開始搵錢

foodpanda

1. 上foodpanda網站揀送餐方式︰電單車／單車／步行

2. 填應徵資料

3. 到foodpanda辦公室，辦申請手續、接受培訓及領取裝備，需時約1小時

4. 預報工作時間

5. 開始搵錢

二. 保溫袋需歸還？

UberEats

- 開帳戶時，UberEats已扣取$100作為保溫袋按金，「外賣仔」需到服務中心領取，按金會在還袋時退回

Deliveroo （最有彈性）

- 在簡介會上，會免費獲得一個保溫袋，亦可自備合乎Deliveroo規格的保溫袋

foodpanda

- 辦申請手續時，會免費獲得一個保溫袋

三. 有指定開工／收工時間？

UberEats （最自由）

- 隨時開工／收工（UberEats服務時間︰10:00-22:00）

Deliveroo

- 需提前預約工作時段，若因故開唔到工，可在預約開工時間24小時前，在APP上取消

- 如「外賣仔」喺上線期間唔想接單，可將上線狀態設定為「離線」

- 如因緊急事故，而在開工前24小時內取消預約，唔會有處分

- 若經常缺席或在開工前24小時內取消預約，有機會被懲罰，例如︰遲過其他「外賣仔」知道有咩工作時段可揀

foodpanda

- 需在工作前一星期，預報工作時間

- 若經常缺席或取消預約工作時段，foodpanda會主動聯絡了解原因，及討論解決方案

四. 人工點計？

UberEats

- 計薪方式︰

【取餐費（$18.7）+路程費（$4.3／公里）+交餐費（$8.3）】 X 0.8* +【基本獎金＃】

*Uber Eats會扣除20％作平台信息費

＃基本獎金每周不同，電單車手︰$17或$22，步兵／單車手︰$2或$7，按送餐員供應量及是否有特別節慶而定

- 小費︰全歸「外賣仔」

- 額外獎金：每日於UberEats APP及Telegram群組公佈

Deliveroo

- 自選計薪方式︰「時薪+送餐費」或「以距離計」

「時薪+送餐費」

電單車手︰時薪＃$55+送餐費$20

步兵／單車手︰時薪＃$40+送餐費$15

＃一小時內，無論送餐多少次，都只計一次時薪

「以距離計」（最易計）

電單車手︰最低薪金$50／單

步兵／單車手︰最低薪金$35／單

- 小費︰全歸「外賣仔」

- 額外獎金︰於紅色暴雨警告、3號風球等特別情況下發放

foodpanda

- 計薪方式︰「時薪+送餐費」

電單車手︰時薪＃$75+每張單$15

步兵／單車手︰時薪＃$40+每張單$15

＃一小時內，無論送餐多少次，都只計一次時薪

- 小費︰全歸「外賣仔」

五. 大部分「外賣仔」每個鐘搵幾多錢？

UberEats

電單車手︰$80-100／小時

步兵／單車手︰$50-60／小時

Deliveroo

- 計薪方式︰「時薪+送餐費」

電單車手︰$90／小時

步兵／單車手︰$55／小時

- 計薪方式︰「以距離計」

電單車手︰$120／小時 （最多錢）

步兵／單車手︰$75／小時

foodpanda

電單車手︰$105-120／小時

步兵／單車手︰$70-85／小時