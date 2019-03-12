【隱形香港】開箱：每年逾30萬長者跌倒　智能拐杖GPS定位求救　

2016年，長者安居協會曾指該年收到4000宗長者因跌倒按平安鐘求助送院的個案。醫管局及本地研究數字更指，每年約20-30%長者曾跌倒，推算約30萬長者，當中有10%更因此骨折，如果拐杖與求救的功能二合一便一舉兩得，解決照顧者的擔憂。

BNET得到社創基金（SIE fund）即將推出一款智能拐杖STICKu，既能讓長者緊急求救；用家跌倒時亦會將其所在位置傳送短訊至緊急聯絡人。記者指現代人已少用短訊，創辦人之一梁渭聲則說，選用短訊的原因是只要電訊公司提供網絡便能收到，但未來亦會研究能否在有限的成本下，提供每月30個免費短訊及WhatApps、微信傳送功能。