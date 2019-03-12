【隱形香港】開箱：每年逾30萬長者跌倒　智能拐杖GPS定位求救　

撰文：陳芷慧
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2016年，長者安居協會曾指該年收到4000宗長者因跌倒按平安鐘求助送院的個案。醫管局及本地研究數字更指，每年約20-30%長者曾跌倒，推算約30萬長者，當中有10%更因此骨折，如果拐杖與求救的功能二合一便一舉兩得，解決照顧者的擔憂。
BNET得到社創基金（SIE fund）即將推出一款智能拐杖STICKu，既能讓長者緊急求救；用家跌倒時亦會將其所在位置傳送短訊至緊急聯絡人。記者指現代人已少用短訊，創辦人之一梁渭聲則說，選用短訊的原因是只要電訊公司提供網絡便能收到，但未來亦會研究能否在有限的成本下，提供每月30個免費短訊及WhatApps、微信傳送功能。
消委會測試市面上超過30款拐杖，逾半不合格，10款拐杖傘中更有九款不合格，問題多出於支撐力不足、膠墊太簿以致不防滑。而STICKu通過歐盟認證以及靜態負重測試，無論握把位長度、膠墊坑紋（坑紋深才能防滑）等方面都符合標準。
開箱，旨在翻開一個社會議題、弱勢的需要，以及一個改善人類生活的科技產品。此欄目並非贊助內容，有興趣可以瀏覽相關網頁。
STICKu：
主要功能：緊急求救、跌倒通報、智能感光、暖手功能、來電震動提示
定價：未定價