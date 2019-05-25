【淪落人】中風者與外傭護理員從防備到相知：康復後一起環遊世界

《淪落人》中Evelyn與黃秋生飾演的昌榮剛見面，昌榮早就打定輸數，早預料Evelyn很快便會辭職離去，更明言：「我請過好多工人，好清楚你們的技倆。」現實中的中風患者阿Ted，回心微笑，笑說起初因為社會刻板印象，也認定「聽好多人講，外傭唔係好人嚟。」 然而，當中風後左邊身體不靈，與輪椅為伴，眼前只有兩條路，要不長居院舍，又或聘請外傭照顧。阿Ted選擇後者。 家人決定聘請海外護理員照顧Ted。海外護理員雖以外傭工作簽證來港，但他們曾接受護理員，甚至護士級別的專業訓練。Ted指曾居院舍半年，但院舍以病人安全為首，「明明我行到，但就要我一定坐輪椅，連著衫都唔畀我自己著。我覺得自己好似廢人。」然而，Marisa卻給她鼓勵，每天陪伴他散步三小時，「他有時會氣餒，失去盼望。他說喜歡旅行，我說他康復後，我們便一起環遊世界。」電影中朋友問昌榮：「你點解咁信個菲傭？」Ted回答說：「我與她本來互不相識，為什麼要如此用心幫我？當佢陪我散步時，我感覺到佢唔係當一份工，而係真係關心我。」

隱形香港全員誠邀您，於2019年5月26日，參加在中環添馬公園舉辦的「外．融嘉年華」！

《淪落人》中愛上攝影的菲傭阿蓮，沒有因環境所限而停止追夢，感動香港的觀眾。而現實中有無數個外傭「阿蓮」，曾被阿蓮感動的香港人，有否想過用行動支持外傭？

菲傭攝影師 人像攝影活動 下午12至4時

今個星期日，隱形香港於中環添馬公園舉辦「外‧融嘉年華」，顧名思義，就是與外傭共融 !

我們邀請了曾獲得《國家地理會德豐青年攝影大賽》菲傭攝影師Joan Pabona，她盼為本地僱主與外傭拍攝一張家庭照，紀錄一段段從陌生人成為家人的故事，成為她離開香港前一個小小的計劃。因此，我們誠邀香港友善僱主與外傭一起來參與這個攝影計劃。

印度指甲花手繪工作坊 下午12至2時

另外，我們邀請了菲傭藝術家Donna Sagudang和她的印傭朋友為大人細路彩繪、印度指甲花手繪。Donna小時候因為家貧，買一枝顏色筆對其而言是一件難事，一枝鉛筆都會用至一口釘的長度。她感激僱主為她付學費，學習不同繪畫技巧。她的素描作品、手繪作品更讓她在菲傭界成為一個KOL。我們誠邀大家現場聽她的故事，給予支持。

菲傭媽媽合唱團 下午2至4時

Unsung Heroes是一隊由菲律賓母親組成的合唱團，憑歌寄意，表達一群外傭母親如何自強的故事。佢哋真係唱得好感動 !!!!

【 活動詳情 】

日期 | 2019 年 5 月 26 日 (星期日)

時間 | 下午12時－ 4時

地點 | 中環添馬公園

費用 | 全免

查詢電郵 | phoebechan@hk01.com / barbarachan@hk01.com