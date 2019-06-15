【逃犯條例】父親不敢上前線的愧疚：看見青年跪求警察別傷學生

這篇文章是一名全職父親於6.12 行動後所寫的文章。 我是一名全職的父親，有兩個女兒，長女只是幼稚園2年級。11日的晚上，看見警察在港鐵站內要求大量市民列隊站在牆邊搜身，翌日清晨，我便把女兒交給母親照顧，前往政府總部外參與晨禱會。女兒還小，連政府兩個字的發音也說不清。我只能盡我的能力跟她說：「爸爸去示威。因為政府理應服務市民。但是，政府卻沒聽我們的意見，還傷害我們，所以要站來告訴她。」我是以一個父親的身份，為女兒的未來站出來。

衝突發生前，一位年輕男生，拉起寫上「請別傷害學生」的標語，走到警察陣前下跪叩頭，看得讓人心酸。

我不想她長大以後，囚禁於中國的社會中。不只是憂心毒奶粉，因為失去自由比毒奶粉的禍害更深。我怎能想像她們將來連說話的權利都沒有，連和朋友間的對話也要顧忌？因此，晨禱會過後，我決定留下來，一直和各地傳媒逗留於中信橋上，觀察這場佔領抗爭的發展。

衝突發生前，一位年輕男生，拉起寫上「請別傷害學生」的標語，走到警察陣前下跪叩頭，看得讓人心酸。他只有那些山寨的裝備，頂多是頭盔、雨衣、眼罩、口罩，卻赤裸裸地站在滿身精良裝備的警察前，我心裏佩服，因為我雖已為人父，卻沒有勇氣站在前線。

(梁鵬威攝)

而我還是有點天真，我以為經歷過2014年的「佔中」，政府、警察理應汲取教訓，催淚彈根本不能解決問題，亦吹不熄香港守護自由堅定的意志。這次應該不會再投催淚彈吧 ! 誰知，下午三時，毫無防備之下，警方擲來催淚彈，煙隨風而至，橋上的市民包括外國傳媒也走避不及，他們連器材也顧不上，紛紛一起邊掩臉、沖洗眼睛，一邊湧入鄰近的商場中心。未幾，一波又一波的催淚氣體湧至。商場和天橋已經擠滿人，眾人只能摩肩接踵，後方不斷傳來：「向前走啊，走啊唔該。」但人太多，我們只能如蟻般，緩緩退至更遠處的商場，如此驚險的情況下竟沒有人踩人的情況，回想起來猶有餘悸。

我以為經歷過2014年的「雨傘運動」，政府、警察理應汲取教訓，催淚彈根本不能解決問題。

(林若勤攝)

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我怕了，我真的怕了。被煙熏的時候，我只想到家中兩個女兒，我是全職父親，發生什麼事，誰照顧她們呢？傍晚時分，我撤去，我只想快快回去照顧我的家庭。然而，當我離開，在商場內隔著兩層玻璃，內外兩個世界，外面仍然瀰漫白濛濛一片的催淚煙，煙圈中只見大街上仍充泝年輕人，他們努力呼求、向商場內的香港人招手：「你們不要離去，你們出來啦 ! 我們的人不足 ! 」我滿心掙扎，還是轉身離開。

回家路上，還在刷手機，知悉現場警方還在不斷發射催淚彈、橡膠子彈，年青人仍然無畏無懼地留守，我不禁連連哽咽。站在前線的年輕人都是以自己的前程作賭注，我為自己的膽小感到羞愧。回家看見天真爛漫的女兒們，我慨嘆自己為下一代的做的不夠多，連保障她們未來的自由安全也不能。

他們努力呼求、向商場內的香港人招手：「你們不要離去，你們出來啦 ! 我們的人不足 ! 」我滿心掙扎，還是轉身離開。

(梁銘康攝)

我的心情平伏下來，餘下更堅定的意志

誰可以說前線的學生是暴徒呢？至少在我站的位置上，我沒有看見示威者衝擊。我看見的是年輕人什麼方法都嘗試過，我們曾經和平地上街遊行表達訴求，亦有不同團體一起發聲，還有什麼可行的辦法？我不認為佔領是激進的行為，我們只是佔領一條馬路罷了，要發揮影響力，就要這樣做，我們只求政府聽取市民訴求，認真回應。

期望下一代明辨是非、正直無偽，奈何社會已經進入要為真相付上沉重代價的時代。我愧對下一代，我們一直沒有盡全力去守護原來的香港---那個還有自由的城市。不公平的制度、制度的暴力下，無數市民、專業團體以不同途徑表達反對「逃犯條例」修例，政府依然無動於衷。我的心情平伏下來，餘下更堅定的意志，要與年青人、香港市民、我們的家—香港，站在同一陣線，守護我們的家。