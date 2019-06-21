【逃犯條例】警員佐級協會主席：暫緩修例 使社會矛頭指向警方

6月19日警務處長盧偉聰首度與警隊四個職方協會會晤。協會表明強烈反對成立獨立調查委員會，認為現行處理投訴警察的機制行之有效。香港警察隊員佐級協會主席林志偉亦透露警方亦會成立檢討委員會，全面檢討今次行動，成員包括職方代表。 「隱形香港」就6.12示威衝突中警方使用不當武力鎮壓示威者訪問林志偉。問及不成立獨立調查委員會，會否難證警員清白，難以重建警民互信關係。林多番強調現時警民互信關係良好。他續指現時社會大眾將矛頭指向警方，「因為政府後來因某些原因暫緩逃犯條例，氣氛突然逆轉，隨之而來是對警方無理指罵。」記者追問特首的政治決定與警方使用武力不當而受到抨擊的關係，林強調：「我們做警察很簡單，除了執法，其他嘢冇諗過。處長有沒有抵受政治壓力，難以評論，我不知道，但警察亦非他人所說的政治工具。」

拒成立獨立調查委員會

林志偉認為現時警察投訴課的制度行之有效，「如果真的沒有效，不會有七警被告上法庭 和朱經緯事件。」然而，在七警案審訊期間，投訴警察課警長余立志被控方律師盤問下承認，因疏忽未有更新錄像的調查檔案；退休警司朱經緯因佔中期間涉嫌襲擊途人，事件經過1118天後才定罪。不過，投訴警察課在2015年曾指「無法證實」朱經緯有否涉及毆打，警方不會拘捕朱經緯，致使「警警相衛」之說在坊間甚囂塵上。加以監警會沒有調查權力，一直被批「冇牙老虎」。

制服沒有編號並不重要

6.12衝突發生後，有網民及新聞片段拍攝到「速龍小隊」警員涉嫌使用不恰當的武力鎮壓示威者，惟「速龍小隊」警員制服上竟然沒有編號。保安局局長李家超解釋因為制服沒有位置展示警員編號。

《香港01》報導指，速龍小隊的新款制服上，肩膀位置的掛扣雖已消失，但隊員執行任務時，需穿上戰術背心，用以將不同裝備掛在身上。《香港01》記者於6月9日大遊行後，拍攝到有速龍小隊的隊員，在其戰術背心的右胸前，掛有一個警員肩章，上面有展示其警員號碼及職級。至於在6月12日龍和道外，《香港01》亦拍攝到一名速龍小隊隊員，其右胸上掛有警員肩章，惟下午行動時隊員肩章編號消失。而林志偉訪問時稱未曾看見這套「速龍小隊」的新制服，「未有留意局長的言論，難以評論，但有討論空間。」

然而，沒有警員編號如何投訴涉事警員？ 事實是，明報記者2016年被警員毆打，有片段為證，投訴警察課：「不能確定被投訴警員身份，無法追查。」林志偉回答：「其實有冇編號並不重要。即使我是便裝警員，你也能向警察公共關係科查詢，從警員執勤紀錄找出哪一位警員。」不過，當日派出警員眾多，而且難以因鏡頭拍攝到警員樣貌而人臉偵測身份，深信難以查找。

李家超出席立法會緊急質詢期間，多次被民主派議員要求就警員濫用武力道歉下台，但最終只願就推行修例不力道歉。 （資料圖片／余俊亮攝）

被罵黑警 警員情緒受困

有被指曾向市民使用過份武力的警員，個人的資料及其親友的資料在網上遭公開。警方指，至今發現有超過400名警務人員及約100名親友的個人資料被不當地公開。林志偉自稱佔中時期也曾被網民起底，認為此舉幼稚，因此而停用Facebook。他更概嘆自佔中以來，警員執勤期間受到無理指罵，「如帶犯人就醫，陪伴過夜，醫護人員故意攞走張凳，警員罰企。又罵我哋警犬，黑警。」，「警員情緒受到困擾，我們只是執行法紀，為何要受如此對待？」

林指2014年佔中後，警員受莫大壓力，警隊為「被起底」的同事及其家人提供心理輔導，他認為警隊應更主動向警員提供不同心理輔導課程。他強調「一個人冇政治立場好難，但最重要是執行任務時不能帶有政治立場。」他亦肯定前線警員完全明白這個專業操守。

「自由閪」不反應政治立場

*後來有網民指警員或許說「豬閪」，不是「自由閪」。

至於有警員呼喝撤退至商場內的示威者為「自由閪」，是否被政治立場影響工作。他辯稱只該字詞僅能反映警員不滿示威者追求自由的方法，而非其政見，但認為這些字詞也不恰當，當警員向市民說聲「不好意思」，「但請予以體諒。我自己都處理過暴動事件，係會令人情緒高漲。」

他認為是次清場行動被批警方使用過份武力，是因為外間不了解警方的工作。事後亦有不少已離職的警員不認同警方做法。

有關警方步步壓逼，令示威者於中信大廈圍困一事，林志偉的回應，請詳看短片。