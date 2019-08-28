【大時代咖啡館】無懼福建幫 送街坊回家 ：北角開店有自身責任

站在北角電車路上的天橋，遠眺兩旁密麻麻的舊樓，舉目全是大大小小福建同鄉會的招牌。一幅美麗、充滿社區特色的風景，自8月「福建幫」人士連續兩周襲擊黑衣示威人士後，變成威嚇。

離開電車路，轉上堡壘街，有一間Brew Note Coffee Roaster（下稱 Brew Note ）。福建幫襲擊黑衣人那晚，Brew Note 揚言門常開，讓受驚的街坊小休，亦有街坊組隊四周視察，凌晨兩時護送街坊回家。

Brew Note 80後店主 Vincent：「在北角開店，它有自身一種責任。」

17世紀的咖啡館，原是提倡政治討論的地方。自2014年，Brew Note便承擔大時代咖啡館的責任，兩年來每月定期舉辦文化沙龍，間或討論議題與政治拉邊，「我們不是政黨提出五大訴求，如六月我們討論抗爭的形式，是讓人理解和思考如何面對這個時代。」咖啡店與政治掛鈎，換來福建幫的搗亂。

Vincent 同樣是福建家庭長大，了解福建同鄉叔父一輩的「愛國」心從何而來，他不欲兩代人對立，「人不應用政見區分，而是良知區分。我們亦歡迎福建幫進來理性討論，這裏不會因政見而分裂，在此抗爭之先，我們這裏一直是大和解。」