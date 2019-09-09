【航空業白色恐佈】港龍無理解僱 施安娜：以言入罪抹殺17年貢獻

因反對逃犯條例修訂運動而來的白色恐佈來襲。據職工盟主席吳敏兒表示，截至8月28日，航空業解僱個案增至20宗，當中沒人自行離職。

8月21日，任職港龍航空空中服務員17年、港龍空勤人員協會主席施安娜被無理解僱。她形容事件為「以言入罪」，她表示自己因三張個人的Facebook截圖被解僱，當時上司問這是否她的個人帳戶，她承認後，上司並沒有任何解釋，只言「我現在要即時將你解僱」以及「我不能給予任何原因」。

第一張截圖的內容，是施安娜在飛機上慶祝同事生日，照片有數張寫上Happy Birthday的memo紙，截圖中卻沒了英文字眼，故被認為是「連儂牆」。

第二張是她表示航班即將飛往北京及杭州，因此感憂慮，最後一張是她為兩名國泰高層辭職感到不快和憤怒。

她的Facebook帖文只限朋友閱讀，因此今次事件是被同事「篤灰」，然而她表示自己不認同這種手段，因此不會指出涉事者是誰。8月28日，國泰更新員工行為守則，鼓勵員工舉報任何懷疑違反守則的情況，並言公司會跟進及調查。施安娜指，「在這件事後，公司反而鼓勵別人篤灰，公司出了一張通告予同事，指在這時候要小心個人言論，若發現同事有不當言論，鼓勵同事互相舉報。」

她批評這種白色恐佈極不合理，不能接受，並指出連說一句「香港人加油」的機師早前也遭受解僱，白色恐佈蔓延，因此已有不少同事更改Facebook名稱，更有人取消帳戶。

她坦言現在心情仍未平復下來，「這是我大學畢業後第一份工作，感情很深厚，不是說愛這公司，而是我的同事，以及工作時的感覺，大家就像家人。怎說呢，現在還有少少未能沉澱下來，事情發生得太快。」她現正向公司爭取合理解釋，「到底我做錯了什麼事，為何我十七年的貢獻會如此被抹殺？」

被無理解僱、以言入罪，但她知道自己不是孤身一人，「我不是自己一個人的，我知道我在做的事是大家想我做，而我想做的事也是大家想做的事，就是去停止不公義事情的發生。」