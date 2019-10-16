【施政報告2019】恆常學習津貼　招入紀律部隊　尼泊爾少年點睇？

特首林鄭月娥今日（16日）發表新一份施政報告，內容涉獵支援學生以及少數族裔的範疇。由下學年起，學習津貼將會恆常化，每位中學日校、小學及幼稚園學生，每年會獲得2,500元學習津貼；同時，紀律部隊會加強招聘及外展的工作，鼓勵少數族裔人士加入紀律部隊。紀律部隊亦會到校外展和進行少年警訊的活動，接觸少數族裔青年。

Ahmad，17歲尼泊爾裔少年，他在香港土生土長，讀本地中學，坦言17年一直看著香港的變化，香港是他的家。

他說，如果政府給他2,500元，他會報讀補習班，餘下的就用來買些衣物，「這個年紀的年青人，也不會問家人拿這麼多錢。如果有2,500元給我，我會用來投資自己的未來，這也可以讓我變得更獨立。」突如其來的一份「獎金」，他沒有打算大肆花費在物質上，還為家人切想。

至於報考警隊等紀律部隊，他坦言目前沒有興趣。他解釋，自己的父親也曾是警察，當年他受到很多人尊重。在過去4個月，他一直關注反修例風波，看著一次次警民衝突，到了今天，他認為警察已經失去了人民的尊重。「 我不認為警察是壞人，但他們好像在變壞。」他說，香港人需要支持和幫助，而非警察的暴力對待。

Ahmad沒有要求政府加強支援少數族裔，只希望政府回應示威者的訴求，「在香港，我認為民主是很重要的事。你看到美國和其他發達國家，她們有言論自由和權利，我相信香港也可以有這些自由。」

攝影：鄧栢良