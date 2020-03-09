【隱形香港 x 奮青創本視】 學生作品：家.區 自從觀塘區重建工程展開，小販們從物華街臨時市場搬到同仁市集後，生意無以為計，市集亦終日冷冷清清。早上11時，半數商販開始工作，但來購物的人只有零星少數，更多的只把市集當成捷徑，穿過市集走到門外的小巴站乘車... 聽聽物華街前檔販-海叔的故事。

學生感言：

觀塘隊 - Kiki & Ada

我們在同仁街臨時小販市場試過被人拒絕接受訪問，但我們不曾擔心會找不到受訪對象，因為商戶眾多。雖然我們都正就讀中六，但認為不會影響我們的學業，因為項目進行時我們都未開始溫習。加上我們只用了一日放學後的時間去拍攝，所以不阻礙學習時間。

我們是在拍攝之後才重新訂立題目，因為我們發現拍攝時，商戶回答問題的答案跟我們預想的不同，所以再重新審視題目。我們對受訪者的回答有一定的假設，但他們的答案有時令我們有些驚喜。

這讓我們的認知更加貼地，因為我們真正的與居民溝通，了解到他們的困境，但同一時間他們又並非如外界所想那樣可憐。他們某程度上已經無奈地接受條件，接受後又發現生活並非如想像中那樣差，其實也可以過日子。與其說他們不開心，倒不如說他們有點無奈。

我們還學到剪片技巧，做字幕的速度快了很多！又學懂利用空鏡令影片更為豐富。

整個製作完成後，我們更加了解觀塘舊區的歷史。

奮青創本視

感謝HK01 邀請「奮青創本視」的計劃參與學生，為「是時候了解社區」製作專題報導；亦要感謝「是時候了解社區」負責同事不辭勞苦指導參與學生：內容創作者的道德責任、追求實事求事的傳媒責任、故事的呈視方式、訪問技巧、技術向的影片後期製作、以至最後的短片校正，以上過程著實讓他們獲益良多。

「是時候了解社區」是一個別具社會意義的項目。一方面，既讓青少年切實走進社區，認識社區上素未謀面的社區人士，發掘社區內最重要卻又常被忽略的聲音--市民故事和他們對社區的意見；另一方面，也讓社會上各階層認識到青少年的視點，了解他們是從何角度檢視社區議題。

這個目標也無獨有偶地與「奮青創本視」的計劃初衷相符：以學生視角，為社會共融的相關群體製作迷你劇，宣揚「人情味」的故事！

註：「奮青創本視」為社區投資共享基金的資助項目。

社區投資共享基金簡介

社區投資共享基金(基金)於2002年由香港特別行政區政府成立，在社區推行多元化的社會資本發展計劃，推動市民及社會各界發揮凹凸互補精神，齊心建立跨界別協作平台及社會支援網絡，從而建立互助互信、守望相助、社區凝聚力等社會資本，讓個人、家庭及組織互相支援，令社區能力得以提升。



「社區動起來 到處人情在」!

勞工及福利局 社區投資共享基金秘書處