特殊孩子的曙光　瑜珈治療導師：因智障弟弟離世扭轉一生

「如果我弟弟仍在世的話，他會是我第一個瑜珈治療的對象。」Yama Foundation瑜珈導師Pacsy說。Pacsy的弟弟是智障人士，沒有說話能力。弟弟於2011年離開了，生命雖短，卻讓姊姊與這群可愛又獨特的孩子有了結連，明白他們有口難言的難處，明白言語以外如何與他們相處。

唯一遺憾的是，弟弟離開後，Pacsy才接觸瑜珈治療，幫助身體殘障者以及特殊人士做身體訓練以外，亦幫助他們找到情緒出口。

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Marco，29歲，是一名自閉症患者。他呢，未見其人先聞其聲。每當他踏出𨋢門，導師們在休息室裏，聽到他在叫嚷，「一聽就知係Marco喇！」Marco很聰穎，能牢記不同地區的巴士路線、研究地圖；喜歡整潔、怕熱、怕雨水沾濕衣服，他有自己的執著和原則；他能聽懂我們的說話，只是他不是和我們說著同一種語言。世人不明白他，令他身體積累很多情緒。

Marco的媽媽說：「照顧者很難發掘自閉症孩子的興趣。難得Marco喜歡上瑜珈，讓他可以平伏情緒。」事實是，社會上針對自閉症兒童的服務很多，但成年後的服務以院舍和庇護工場為主，較為單一。Marco母親指曾讓兒子在庇護工場工作，「每天重複性入火柴盒，反令他很忟憎。」政府往往把特殊需要人士歸類為一。

Pacsy和Marco遇上彼此，他們相處如何，請看影片故事：