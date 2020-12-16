ADHD運動員疑因贊助被逐港隊　母親：為何不預先通知我們...

我們向學校表示，用藥是我們最後的一個選擇。 活躍症學童母親 - Tiffany

莫境霖，前香港自由式滑輪集訓隊少年組成員。小學一年級，境霖確診患有過度活躍症。醫生當時建議境霖接受藥物治療，但母親-Tiffany擔心用藥後的後遺症，亦認為運動能改善孩子的特殊學習需要。

直至小學三年級的暑假，境霖開始接觸滾軸溜冰。完成為期半年的訓練後，他成功加入港隊，期間更獲得不少國際獎項，為港爭光。

被香港滾軸運動總會開除

莫境霖因接受品牌贊助，被香港滾軸運動總會開除。

滾軸溜冰運動除了滿足境霖「放電」的需要外，更為他帶來贊助商的支持。作為母親的Tiffany認為，贊助是對孩子的一種肯定。但莫境霖亦因此被香港滾軸運動總會開除，原因為「集訓隊隊員未經總會批准，參與未經總會批准之滾軸溜冰活動」。

母親Tiffany表示，事前並未得悉接受品牌贊助前，必須經總會批准。假若總會及早澄清，Tiffany 亦會選擇停止接受贊助商的贊助。對於總會的做法， Tiffany表示並不理解。

香港滾軸運動總會回覆

記者曾去信香港滾軸運動總會詢問相關事宜。

記者曾去信香港滾軸運動總會詢問相關事宜，但總會表示事件正在處理中，不會作出任何評論。

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