龍蟠苑舊法團兩度拒開大會　民政署施壓下終成功　業主：心情激動

儘管龍蟠苑舊法團機關算盡，卻算漏了一群邨二代的堅毅以及對公義的執著。「我們是有使命感。」龍蟠苑邨二代Edmund 說。他說甚至有已移民的業主回來簽署授權票。

2014年，龍蟠苑前法團主席張家友因誹謗區議員譚香文，連累業主「埋單」損失400萬元。第一代業主臨近退休，卻用積蓄自資打官司，與法團對簿公堂，要求查核財務報告；在業主大會上要求接受一蚊和解方案，卻被時任主席終止議題。努力多年，卻徒勞無功。

五年後，邨二代從長輩手上接捧。他們擺街站爭取授權票，制服、宣傳單張的設計、橫額都讓人眼前一亮，途人經過還以為區議會選舉。Edmund笑言：「係難打過區選。」經過多年抗爭仍徒勞無功，如何重燃街坊的盼望是一大難題。

但邨二代卻做到了。

Edmund不是業主，沒有候選法團委員，卻停工數月專心一致對抗舊法團。一封信的力量不足，他們號召數百業主一起發信向民政署求助，讓民政署向法團發信施壓。他以「團結就是力量」作結，看似陳腔濫調，卻是真理。

業主應熟讀第344章《建築物管理條例》，了解業主的權利：

誰可召開業主大會？

管委員主席。管委會主席在「不少於5%業主」要求下，就業主所指明的事宜召開業主大會。

如管委會主席沒按時召開業主大會，業主可怎樣做？

在不少於5%業主要求下，要求管委會主席召開大會。

業主可向土地審裁署申請頒令，強制管委會主席召開大會。

向土地審裁署提出申請，解散管委會並委任一名管理人。

管委會主席收到5%業主要求後，有何責任？

收到業主要求後14天內（包括假期）回覆，發出會議通知。

收到業主要求後45天內舉行業主大會。

業主大會有沒有法定人數？

如會議有決議解散管委會，須為業主人數的20%。

其他情況，須為業主人數10%。