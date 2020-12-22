露宿孕婦失撫養權沉淪毒海　美國為濫藥父母提供親子宿舍

給「壞」媽媽一個機會

記者那天探望阿美，一位懷胎十月臨盆在即的準媽媽。連月來有不同的人來安慰她，有人跟她說：「只要戒毒，社署便會把孩子還給你。」；亦有社工跟她說：「放心吧，我可以替你爭取撫養權。」阿美沒有把話聽在心上，她本來就活在複雜的世界，她知道實情是怎樣。

「唉，你咪算好囉！嗰個時喺公園自己生㗎咋，邊有咁多社工嚟幫我！」睡在她身旁的年輕女人說。那個女人有三個孩子，長女讀幼稚園，寄養在兒童之家；另外兩個年幼的孩子，在嬰孩未有認知能力的時間，已被社署安排領養，「被逼簽署一份文件放棄撫養權。」她戒毒五年，失去孩子後，又再沉淪毒海。

阿美心裏顫抖。她憶起一位濫藥女友人。當年女友人在監獄中，她每周到兒童之家接友人的女兒出來，帶到監獄探望其母。後來，換了另一位社工跟進，社工多番指寄養家庭不容許女孩接觸她及母親，女孩認定母親把她棄之不顧，關係破裂；行為也變得反叛，被寄養家庭投訴。

寄養孩子易成下一代吸毒者

根據基督教家庭服務一份倡議研究指，孩童寄養不同家庭，難以建立穩定的關係和依附感，長大後也再成為下一代的吸毒者。

讓我們反思的是，《兒童保護令》保障兒童的同時，能否剝奪一段親子關係？我們不是要美化濫藥的父母，而是在孩子與母親之間，有沒有雙贏的做法？

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