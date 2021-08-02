全癱丈夫為妻拼命生存 脫離呼吸機第一句話：老婆我愛你

婚姻，是從夢走向現實。春蘭與桂洲的婚姻亦沒有例外。

他倆於教會相識，一見鍾情，1984年結婚，育有四個孩子。長子剛升上大學，幼子還讀幼稚園，桂洲遇上交通意外，終生癱瘓。桂洲躺在病床上數月，看盡愛情的善和脆弱，「起初院友的太太天天都來照顧，後來便沒有再出現。」他說。唯獨春蘭，她一直守在桂洲身旁。

「但是，我哋曾經係講過離婚，係我先提出。」春蘭坦言。

昔日在家裏等待丈夫回家的太太，硬着頭皮擔起養活家庭的責任，早出晚歸，去做生意，學應酬，半夜在廁所裏默默地哭。「我每日出門口前，我都對住塊鏡同自己講，要努力，要加油！」然而，換來的不是丈夫的體諒，卻是不信任與質疑。有一次，春蘭替丈夫排尿時，桂洲發晦，春蘭一怒之下，把尿倒在桂洲身上，淚崩奪門而出。「我覺得過往十年係白費。如果我要走，十年前我都已經走咗。」春蘭說。身旁的人總要春蘭去遷就桂洲，「啲人成日話佢係病人，我都係病人嚟㗎。」她乾脆任性，自暴自棄，不吃血壓藥，被送到急症室。照顧者的壓力可以壓垮一段二十多年的婚姻。

春蘭與桂洲又是如何衝破命運的擺弄，相守37年？

【隱形愛情】



愛本是與生俱來，時下男女卻不惜工本上去上愛情工作坊，找愛情教練。現代人仿佛失去愛的本能。隱形愛情系列，不論是老夫老妻或年輕男女；殘疾或健全；異性、同志或跨性別，每個故事都在解答一個愛情的問題。而你又領略到甚麼呢？



首位公開出櫃同志運動員 葉姵延盼家人接納：我們會有自己的家

隱形愛情｜父母曾憂女兒照顧壓力 社工嫁失明丈夫：他照顧我更多