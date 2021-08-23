與單親母相依為命 27歲紅斑狼瘡患者求藥費：為咗媽媽唔想放棄

「如果不是我天生性格堅強，我早就了斷了生命。」煒司說。她11歲時便確診患上紅斑狼大瘡症，今年27歲。一路走來16年，在醫院間進進出出，心靈比身體的傷口更多。身體長滿紅疹，同學說她的病會傳染；她遞上醫生紙，老師說她說謊裝病，強行要求她留課不准覆診。

事實是，紅斑狼瘡症是一種看不見的殘疾。

她最嚴重的一次病發誘發腦抽筋，醫生為她注射麻醉藥令其昏迷，醒來一刻，看見眼前一個女人，忘了是自己的母親，在醫院裏住了大半年，「我以為醒來後會慢慢變好。」誰知，肺部存積水，緊急洗血才好轉過來。醫生說：「你的紅斑狼瘡症穩定下來。但另有一個壞消息......」她患上甲狀腺癌症，撐着多時，她人生頭一回淚泉湧下。「媽媽打畀我問我覆診如何，我說沒有事。」掛上電話，不能止住地哭。

「其實我是單親家庭長大。」她說。因為長期病患的緣故，「我連返一份長工咁簡單嘅事都做唔到。」夢，對其而言是奢侈品。「每當我勤力讀書時，便因壓力而大病發，要長期住院。」家裏一直靠綜援以及兼職收入技撐着。「我媽媽講過，如果我走咗，佢都會跟住走，所以我唔會畀呢件事發生。」

近期，她患上慢性腎衰竭，醫生建議要服用生物製劑，才能挽救腎功能。然而，生物製劑價錢高昂，每月兩針藥物的費用需要三萬多元，無能力負擔。她說，只能靠意志力，努力生活下去。

紅斑狼瘡症



煒司是屬於系統性的紅斑狼瘡症，不只皮膚發紅疹，由於自身免疫系統失調所致，免疫系統不正常地產生過多抗體，並對自身的細胞進行攻擊，最終除了皮膚之外，身體其他不同的器官組織都有機會發生慢性炎症。

