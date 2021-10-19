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「我細仔同我講『媽咪冇事的，你身體只係長多咗一個細胞。』然後又同爸爸講『你行唔到路，我孭你囉，我孭你去旅行。』」趙太說兒子的口能吐山蜜來，哄得兩夫婦笑咪咪的。然後，趙生收起了笑容，俯身向前，托着頭說：「但始終都要面對現實。」

趙太2017年時確診患上腎細胞癌四期，切除左腎後癌細胞復發擴散，接受標靶治療。2018年，丈夫中風，住院兩個月。兩夫婦原本在街市經營小食店，太太患病後， 丈夫便一人撐着，從凌晨五時工作至晚上，「我冇一日可以停落嚟，忙到約咗醫院覆診都去唔到。」就在一個早上，對面藥房的人眼見他臉色不對，「他說我好像中風，便立刻召救護車。」趙生中風後失去工作能力，惟靠綜援，「每月標靶藥七千幾蚊，都佔了綜援的一半。」趙生趙太沒有能力經營小食店，只能向家人借40萬元償還餘下租約的租金。「福利官安慰我隨遇而安，但我如何隨遇而安，我太太的病如何隨遇而安？」趙生說。

趙太接受標靶治療三年以來，每天腹瀉、嘔吐三十多次，更出現抗藥性，還長出大動脈瘤以致不能行走，醫生建議一種新藥物，趙太轉換此新藥後，癌症得以控制，而且恢復活動能力。然而，每月醫療費用四萬多元，趙太：「知道有新藥係開心，但係冇錢。」作為丈夫，「我會盡最大能力尋求醫藥費，生活艱難但總要面對。」

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