父親家暴母親吸毒　隱蔽少女靠寵物走出陰霾：我可以選擇如何活着

前隱蔽青年 - Agnes

我們不能選擇出生的背景，但並不代表你不能活得更好。 前隱蔽青年 - Agnes

Agnes，因為家庭環境、學校支援不足，曾選擇隱蔽生活接近一年。後來得社工介入，並轉介她到初創企業 - Pet pet 同學會進行實習。透過實習機會，Agnes重投社會，更希望成為寵物美容師。Agnes表示，讓她脫離隱蔽生活的最大動力，是企業導師的接納和包容。



隨疫情持續及停課等因素，青少年在疫情下被迫留在家中，減少社交接觸，更容易與社會脫節。香港基督教服務處於2020年初期復課階段，曾向深水埗12間中學的駐校社工發出問卷調查。有超過4成社工反映，學生的上學動力及出席率，較疫情前有輕微惡化迹象。

根據香港大學2015年公布的一項研究，香港12到 29 歲的青少年人口中，大概有2%，即約40,000人處於隱蔽狀態。但因隱蔽狀態青年不容易接觸，有部分個案的隱蔽年期長達5年才獲轉介。

香港基督教服務處社工 梁曉翠。

香港基督教服務處社工 - 梁曉翠表示，隱蔽本身並不是一種病態，相反它是年輕人在面對成長不同負面經驗及挑戰時的一種回應。而現時，政府並沒有為專門的隱蔽服務提供恆常資助，有時限性的計劃，往往令持續和承托服務上受到制肘。政府若能為專門的隱蔽青年跟進服務提供經常性資助，才能更有效及穩定地支援這群青年人。

Pet Pet 同學會創辦人之一 - Angela認為，動物有善的工作環境，讓隱蔽青年感到安全，從而更容易踏出第一步。