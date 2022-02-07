血癌康復者辦生前葬禮 兄捐骨髓重修關係：第一次覺得自己係哥哥

在生前告別禮中，經常會運用到「四道人生」-道別、道謝、道歉、道愛。而四道人生只是一個方向、一個框架或一種形式。而所謂的生死教育的定義其實很廣闊。

這場生前葬禮的主角Jeff，他簡單地概括童年的經歷：「父母離異、家道中落、各散東西。」翻開舊相冊，僅有四頁的「童年」。父親消失，把家財轉到姑姐名下，讓哥哥帶着對父親的恨去成長，15歲便為人父離開原生家庭，甚至曾經誤入歧途加入黑社會；而Jeff對父親卻是無愛亦無恨。

小時候在兄長的眼中，這位「24次考試21次考第一名」的弟弟「包攬」母親的愛；而Jeff卻是害怕這位兄長，以致他中學時期被欺凌，生命面臨威脅的時候，也未曾向哥哥求助。「在別人眼中都有點冷酷，同時是家庭讓我們有此選擇。」直至多年前Jeff患上血癌，才把一家人拉回來。

童年消失的父親，年老患病的時候回來又離世，但是家中各人的心結沒有因着父親的死而終結。這一場的生死教育，讓我們明白死亡不是終結。有些關係，有些愛，在摯親離去以後仍在努力學習和探索。

隱形香港」與「一切從簡」社會企業合辦節目「生前葬禮」，邀請晚期病患，或曾走過生死邊緣的家庭參與。但與其說生死教育，更簡單地說，談的是關係。在一個「喪禮」的空間中，運用「四道人生」習題-道別、道謝、道愛、道歉」，促進摯親之間的對話。



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