單親母肺癌末期籌藥費 丈夫失蹤恐遺十歲兒子：仔仔常有輕生念頭

羅女士2015年患上肺癌，確診時已擴散入骨，當時兒子可睿剛升上小一。死是可怕。但更怕的是，「原來死都不是一件容易的事，生活的事仍要處理。」這是一位單親母親對死亡的深切體會。

現實生活與癌症，前者是一場更硬的仗。

兒子患過度活躍 捱過九年劏房「困獸鬥」

丈夫不知所終，兩母子依靠綜援捱過九年的劏房生活，本年初終等到公屋安置。空間仍雖小，但能夠放置可睿人生第一張書桌，他覺得公屋是豪宅。「困獸鬥的生活，一般人是難以想像。」媽媽說可睿患過度活躍症。母親坐着會痛，站着會痛，躺上來也覺痛。終日不停咳嗽，進食會嘔吐，不進食會頭暈。在百呎的空間，媽媽無法把自己的痛苦收藏，可睿亦要赤裸裸地面對母親的難處，十歲的SEN孩子（有特殊教育需要學童），心臟趕不及成長強大，應付現實的殘酷。他只能大吵大嚷宣洩，母子的情緒在百呎的牆壁內反覆迴盪着。但其實，可睿如其名，是一位聰明睿智的男孩，精於數學，學校推薦他參賽屢獲佳績。只是現實生活不是一條算術題。媽媽說：「只是他不懂得表達自己的情緒，會感到沒有安全感，有時只遇到些少困難便有輕生的念頭。」

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兒子：最怕母親突然住院

記者訪問媽媽的時候，可睿就坐在後方的書桌，戴上耳機，眼睛專注在遊戲世界，但耳朵其實在聽大人的對話。公屋沒有房間，他沒有地方可以迴避，就正如生命種種的難關，他同樣要勇敢地去直視，無處可逃。他覺得眼見母親的痛苦，自己無能為力，而遊戲機是他唯一可以的避世的洞穴。記者問可睿生活最擔憂的是甚麼，除了老師突如其來的電話，他說：「媽媽突然住院。」剛搬進新居時，羅女士因嚴重肺積水進院，大概是那段時間，可睿面對母親歸來無期，體會過未知的恐懼與孤獨。

新藥費高昂 盼有心人資助

羅女士去年尾出現抗藥性，在醫生建議下轉換免疫治療藥物及骨針，每月藥費約三萬元。現時羅女士暫依靠癌症資訊網的臨時基金支持第一期藥費，期盼有心人資助。

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