復康長者自發為基層陪診 嘆難撲肺炎藥：社署畀錢我但買唔到藥

疫下社區服務大減

疫情下社福機構減少社區陪診服務，一群來自復康互助會的退休長者，自發為病友奔走全港九的醫院陪診或代領藥物。採訪那天，記者與復康互助會（互助會）主席基哥相約五時半於林村會合，到沙田會合患末期癌症的病友，護送她到醫院覆診。

政府陪診$248-$360 基層無力負擔

一般社福機構的服務時間在九時後，這種欠彈性的規例卻未能應付九時前覆診的求助個案。「我哋唔做冇人做。我哋就係填補呢段時間缺漏，呢點就係我哋生存的價值。」基哥說。基哥等候巴士時說了一句：「香港基層病患好辛苦。」這幾年接觸不同基層病友，有獨居長者，亦有所謂雙老「照顧」的家庭，加以疫情下基層求助者大增。政府陪診服務（3至4小時）每次基本收費$248至$640不等，基層如何負擔？基哥指在社會福利這大項目中，社區照顧服務顯得是毫不起眼，復康互助會想做「濾網」的角色，政府遺漏的事，就由他們來填補。

第五波疫情來勢洶洶，互助會原來有20多位義工，因接連有家人確診強制隔離，現時餘下3位義工。這個月他們要往威爾斯醫院、伊利沙白醫院、聯合醫院、廣華醫院、瑪麗醫院。如果接收一位癌症病患者，現時要先去取檢測樽、「交樽」、驗血，然後才能覆診或化療。所以，一個案，就要奔走醫院數次。「唔辛苦，陪診係我哋興趣。」基哥還笑言：「以前夢想環遊世界，𠵱家醫院環島遊。」

為病友求醫療物資

互助會部份義工都是復康者，基哥也是其一。他們不怕被感染，不是相信疫苗的保護，而是使命驅使。這段日子除了陪診服務以外，更四處為病患者撲取抗疫物資、肺炎藥物等等。「社署三月一日已經批咗一萬二千蚊畀我，但最弊我買唔到呢！呢個係極嚴重的問題。」基哥說，「我未曾發脾氣，措施朝令夕改，我不知如何去做 。」