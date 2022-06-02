十大傑青選舉2022｜鼓勵青年「看‧建未來」共建香港　現接受提名

由國際青年商會香港總會（「JCI香港總會」）主辦的第五十屆「十大傑出青年選舉」正式啟動，今年會以「看‧建未來」為主題，寄望心懷抱負的青年，以具前瞻性的視野開拓未來，讓青年領袖的成就及理想得以被看見。



「看．建未來」作主題盼堅定青年信心重建香港

於日前舉行的啟動禮上，JCI香港總會會長楊甘琳女士表示今年的「十大傑出青年選舉」較以往多一層意義，香港的青年人在疫情的陰霾下面對史無前例的挑戰，驟似看不見未來；故大會希望以「看．建未來」的主題，堅定香港青年人的信心，一同重建香港，為香港帶來曙光。

高永文醫生任今屆首席評審

作為首席評審，高永文醫生表示將一如既往保持專業、獨立、公平公正的態度，根據國際青年商會的評分準則及指引，選出今年的十大傑青：「我很榮幸成為今年『傑青』的首席評審，『傑青』的宗旨是『青年雙手，創造未來』，五十年來表揚了很多對香港有明顯貢獻的菁英，拓闊了香港青年人的視野，推動青年人共同建設香港。」

今年「十大傑出青年選舉」的甄選顧問由德勤擔任，獲提名人士先由甄選顧問進行甄選，通過初選之候選人再經評審團進行面試。根據候選人於其工作或專業範疇的傑出表現以及對社會的貢獻後，選出當屆的十大傑青。

國際青年商會香港總會主辦的「十大傑出青年選舉2022」於5月24日舉行啟動禮。（圖片由JCI香港總會提供）

歷屆傑青分享：擁有能力去做多一些影響社會的事

啟動禮請來了多位歷屆傑青出席演講分享環節，當中包括2019年傑青得獎者註冊遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟先生，他表示：「獲得了傑青的獎項是一個加許，給我一個確定，但就更加不能墨守成規，獲獎後第二年反而辭了工！如果真的要做青年人的榜樣，就要更加大膽去做我們認為對的事，以及幫助推動社會的事，同時要帶動下一代的年青人去參與，這令我更有勇氣去跳出舒適圈。我是很開心獲得傑青這個獎，因為覺得可以跟年青人有多些機會走在一起。」

2019年十大傑青（註冊遺體防腐師及遺體修復師）伍桂麟暢談「生、老、病、死」，期望逝者後人能從儀式中減少遺憾，從告別中好好再見。（圖片由JCI香港總會提供）

2018年傑青得獎者及於香港土生土長的印度裔楝篤笑表演者Vivek Ashok Mahbubani先生笑說：「成為了傑青之後，最大改變是我現在不能紅燈過馬路，因為我必須是個好榜樣！那時候的我只想做楝篤笑或自己想做的事，但反而常常有人跟我說『good job』、『keep it up』，讓我覺得，原來自己的影響力比想像中大，會令我覺得我是有責任。成為了傑青是一個社會的認可及鼓勵，我會反思，我是不是就這樣算了，還是我可以用現在所擁有的能力去做多一些影響社會的事情呢？」

Vivek Ashok Mahbubani （阿V）與不同團體代表互動，了解及回應他們對未來的想法。（圖片由JCI香港總會提供）

籌委會主席陳立言女士表示：「十大傑出青年選舉今年以『看 · 建未來』 為主題，期望從可持續發展、跨界協作、青年未來等多個角度，與各界反思當前挑戰及發掘新機遇，並呼籲各界支持及參與傑青選舉。」

「十大傑出青年選舉」由即日起至 2022年 7 月 11 日公開接受提名介乎21至40歲的香港青年人，提名表格可於國際青年商會香港總會或德勤索取。

詳情請瀏覽「十大傑出青年選舉 2022」網址：http://jcihk.org/toyp/