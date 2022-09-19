發展停滯不前　飛躍道運動員盼政府增資源：即使公園練習也被驅趕

要清楚掌握自己的程度，循序漸進。 假如你不惜犧牲一切，一定要做到前空翻，但連前滾翻技術也不掌握，這就是危險。 香港飛躍道團隊 - 重力工房 Gravity Dimension

Parkour，源自法國，受軍事訓練方法 “Natual Method” ("la méthode naturelle") 所啟發。由一班自稱 " Yamakasi ” 的族群不斷練習、鑽研及改善，並命名這套訓練方法命名為 “ The Art of Dispalcement ”（移動的藝術）。90年代至千禧年代初，Parkour透過全球化、電影及互聯網等平台廣泛流傳。



香港飛躍道團隊 - 重力工房。

重力工房，於2020年3月成立，由一群Parkour（飛躍道）愛好者組成。團隊前身為，香港恒生大學學生會跑酷學會。2020年，重力工房成立，並致力透過網絡短片，推動Parkour文化。

成員表示，相對其他運動，飛躍道經常被外界評為「危險」、「不要命」、「透過鋌而走險嘩眾取寵」。但成員強調，練習飛躍道必須循序漸進。要完成高難度動作，必先在軟墊上進行無數次練習；而進行挑戰前，運動員需考慮當日的身體狀態、環境因素、以及動作難度，才會進行挑戰。

工房成員亦分享，由於政府並不視飛躍道為正規運動，在訓練場地及硬件配套上未能配合運動員的訓練，因此飛躍道運動員只能在公園及其他社區的公共空間進行練習，亦同時經常被保安及場地管理人驅趕...

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