青年書畫家「巫墨筆歡」　水墨創作古代Meme：傳統文化並不沉悶

《無用之美文墨展》

多跟內在小孩擁抱，對自己有更多包容。懂得包容自己，才能包容别人。 書畫家 - 巫墨筆歡

莊子看來，無用之用，是大用；無用之美，是大美。西方哲學家 - 康德則認為：「美，是無目的的快樂。」天下有大美而不言，無用之美的「美」，是非目的性的、不具功能的、非公利的。江上清風，筆墨山水，看似無用，卻令人賞心悅目。「無用」，為青年書畫家-「巫墨筆歡」帶來反思，亦是她首個個人畫展 - 《無用之美文墨展》的創作原點。



青年書畫家- 巫墨筆歡。

與青年書畫家-「巫墨筆歡」對談

問一：何時開始籌備展覽？什麼驅使你舉辦實體展覽？



答：這一年，由於疫情關係，我們有接近三份一時間需要在家工作，那一段時間的創作力是最強的。每當靜下來，生活被忽略的東西會被重新發現，梳理過後的思緒，便成為我的創作靈感。

《無用之美文墨展》為巫氏首個個人畫展。

我本是一個很怕展示自己的人，亦相對善於跟自己相處。跟別人交流這回事，對我來說是一件很耗能的事情。為了向不同人介紹傳統文化，我一直把作品帶到線上，跟觀眾分享。但習畫的過程中，我發現，現實並沒有如想像中多的觀眾注視你，那時便開始思考展覽的可能性。線下的交流，讓我能直接跟觀眾溝通，感受他們的即時反應，算是突破安舒區的一小步吧。

問二：這次展覽創作的靈感來自哪裏？能否向讀者分享展覽理念？



答：經歷多年中小學教育的洗禮，我們或多或少認為歷史和傳統文化是沉悶的、嚴肅的。但學習書法後，便發覺，古人不是我們想像中嚴肅，傳統文化亦不是一件沉悶的事。我開始幻想，假如古人來到現代，看見我們的生活，古人會有怎樣的反應？我希望透過作品，展現傳統的美感和古人的生活智慧，以及創作當下的自己。

創作期間，我沒有太多「展覽導向」的思考，因此作品內容也是圍繞着一些自身生活的細節、經歷和有趣場景，算是對生活日常的一種具象化記錄。

巫氏希望透過作品，展現傳統的美感和古人的生活智慧，以及創作當下的自己。

問三：你希望向觀賞者傳達一個怎樣的訊息？能否分享展覽對於「美」的論述？



答：在我們的成長過程當中，成年人對我們的要求就是「你要平平穩穩完成學業」、「你要尋找工作，得到一定的收入」。大家忙於追逐結果，取得佳績。但行事帶有功利心，人便開始執着；執着，使人不快樂。

巫氏希望觀眾能透過畫作，與她一起感受無用之美的「美」，是隨心的、日常的、無用的。

「無用之美」，是我學習書法和國畫以來最深的感悟。字體的美觀和畫作美觀，並不是作畫的目的，更不是動筆的原因。做好當下的每一件事，儘管事情是微不足道；享受當下的創作，便會結出美好的果實。我們不需刻意追求什麼，令自己變得不平凡，因為平凡也很珍貴。我希望觀眾能透過畫作，與我一起感受無用之美的「美」，是隨心的、日常的、無用的。

這次展出的作品，主要以小寫意技法為主。我喜歡寫意的畫，因為水墨的變化具有隨機性，就如人生。假如人追求絕對可控，人必然不快樂。因為不可控、無常、失敗，才是人生的常態。

問四：哪一幅作品最能觸動你？



巫氏作品：《內在小孩》

答：最令我觸動的應該是《內在小孩》那一幅，是關於成年的自己與內在小孩的和解，算是自身的一種投射。每當情緒出現，人們多會選擇逃避。但情緒不分好壞，或許多與內在小孩擁抱，懂得包容自己，才能包容別人。

「無用之美文墨展」

日期：即日起至2022年12月29日

時間：早上十一時至晚上七時

地點：中環鴨巴甸街35號元創方S310室

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