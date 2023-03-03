私影model － Alice（化名）。

影大尺度照片，唔代表要畀你摸。 私影模特兒－ Alice（化名）

【私影女Model｜模特兒｜日系寫真攝影師】青春留倩影，為了拍攝唯美藝術照，不少女模特兒都會信任攝影師的專業，拍下觀眾眼中大尺度的照片。但近日，一班私影界模特兒紛紛控訴，指被一名標榜拍攝男友視角、正宗日系寫真攝影師非禮。



被指控涉嫌非禮的劉姓IG攝影師。

受害人指，該名劉姓攝影師於網上主動邀約私影女模特兒及網紅，到其住宅單位進行寫真拍攝。其間，懷疑有人被觸碰胸部；更有人於拍攝全裸照時，懷疑被攝影師用下體磨擦私處。我們接觸到懷疑受害者。

拍攝期間 疑被摸胸

化名Alice的女模特兒指，該名劉姓攝影師，於去年在社交平台主動邀約，並邀請她到其工作室進行拍攝。事發當日，兩人相約在馬鞍山地鐵站，並一同步行到拍攝地點。到達後，Alice 發現，所謂的「工作室」，實為該名攝影師於馬鞍山的居屋單位。

拍攝中段，劉姓攝影師建議Alice 脫下內衣，並進入該單位的洗手間，進行全裸拍攝。曾拍攝大尺度照片的Alice不以為意，但期間，攝影師懷疑觸碰Alice 的胸部，並聲稱：「你的身材很好，可否摸一下？」Alice 當時感到愕然，並警告攝影師要保持距離。

被指控涉嫌非禮的劉姓攝影師，經常邀約不同女模特兒到其位於馬鞍山的居屋單位進行拍攝，該名攝影師亦經常以單位內的洗手間，作為拍攝背景。（照片為涉事人的IG截圖，非當時人）

記者於訪問期間向Alice提問，為何被懷疑非禮後，不立即離開事發單位？Alice 表示：「我以為警告過後，攝影師會有所收斂。我希望得到好看的攝影作品，因此選擇留下來繼續拍攝。」但攝影師並沒有聽從警告，事後更變本加厲。

被要求蒙眼拍攝營造「男友視角」 女模特兒疑被攝影師藉機侵犯

其後，劉姓攝影師建議Alice 進入其房間繼續拍攝，要求Alice 以跪坐姿勢，在床上蒙眼，進行全裸拍攝，以營造「男友視角」的效果。期間，攝影師懷疑在Alice 蒙眼而不知情的情況下，將其雙腿伸進Alice 的兩腿之間。直至Alice感覺有異樣，而隨即打開眼罩，竟然發現攝影師一手拿着攝影機，另一隻手拿著其下體，磨擦Alice私處。

Alice 憶述，當時攝影師向她解釋，由於她的身材過於誘人，因此情不自禁。隨即Alice 要求暫停拍攝，並且離開涉事單位。



訪問期間，記者向Alice 提出質疑，攝影師將下體靠近她的過程之中，動作之大，儘管拍攝期間蒙眼，為何Alice 久久未作出反抗？Alice表示，由於攝影師身材瘦削，雙腿纖幼，加上蒙眼拍攝，未能即時作出反應，直至下體感受到異樣，才脫下眼罩發現此事。

受害人疑被偷拍更衣過程 警指投訴費時

我們亦接觸到另一位，化名 - B小姐的懷疑受害者。她於去年被劉姓攝影師主動邀約到其單位進行拍攝。拍攝進行時，B小姐指劉姓攝影師亦「規規矩矩」。

但拍攝期間，B小姐指她當時需要更衣，該名攝影師便要求她在單位內的房間更衣。完成更衣後，當攝影師再次走進房間時，B小姐憶述她當時在該名攝影師手上的手提電話，看見他們二人在房間對話的即時畫面。B小姐強調，由於房間空間細小，鏡頭能清晰看到房間的全貌。她懷疑該名攝影師在房間內裝上閉路電視，並懷疑偷拍她的更衣過程。

事後，B小姐向警方報案，當時負責的警員向她表示，相關案件的提告過程相當困難，受害者會感到吃力，更會浪費時間和金錢。因此B小姐對提告卻步。事件發生後，她亦停止與其他攝影師進行任何拍攝工作。

觸犯窺淫罪 罪成最高判監五年

大律師 - 姚聖瑋。

大律師 - 姚聖瑋表示，假如以上的指控屬實，該名攝影師有機會干犯「窺淫罪」，最高刑罰為五年監禁。他亦提醒，由於受害人報案和警察到場進行搜証工作，中間出現時間差，潛在被告人很有可能已刪除相關證據。因此同類型個案的破案關鍵，取決於警方行動的速度。

窺淫罪

立法會於2021年9月30日三讀通過《2021年刑事罪行（修訂）條例》，條例於2021年10月8日正式刊憲生效。條例覆蓋的層面包括：

- 窺淫（包括偷窺和偷拍行為）

- 非法拍攝或觀察私密部位（處理「影裙底」和「高炒影胸部」的行為）

- 發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像

- 未經同意下發布或威脅發布私密影像（處理「色情報復」和「移花接木」的行為）

政府透過訂立條例以達至阻嚇作用，從而保護可能受害的人。任何人干犯以上罪行，最高可被判監禁五年。條例亦加入了處置令的安排，讓法庭可按情況命令任何人（包括社交媒體和網上平台）移除、刪除或銷毀涉案的私密影像以保障受害人。

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