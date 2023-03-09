籌備遊行逾月 女工會幹事盼改善婦女困境：只想婦女聲音被聽見

香港婦女勞工協會幹事 - 樂容。

遊行是希望讓人知道婦女的聲音，以及基層婦女的困難，僅此而已。 香港婦女勞工協會幹事 - 樂容

2023年2月1日，香港婦女勞工協會向警方申請於3月5日舉辦遊行和集會，希望趁著婦女節，為改善婦女生活處境、促進權益保障發聲。



2023年3月2日，女工會收到警方發出的不反對通知書，並隨即展開街坊動員工作。

【女工會三八婦女節聲明】

事隔一個月，即2023年3月2日，女工會收到警方發出的不反對通知書，並隨即展開街坊動員工作。香港婦女勞工協會幹事 - 樂容坦言，她知道舉辦遊行要擔心很多事情，包括遊行過程順不順利、參與人數多寡等，但她卻沒有刻意去擔心。她認為，自己只是想趁三八婦女節讓人聽見婦女的聲音，了解基層婦女的困難，而遊行只是其中一個表達方式。

樂容形容自己是一個很多牢騷的婦女，她希望跟其他有牢騷或未有牢騷的婦女一起辦活動，爭取婦女權益，因此便加入女工會，關注婦女和勞工議題。

與警方商討遊行安排的其中一個重點在於遊行路線，樂容憶述警方稱遊行人數太少，未能開放車路。

樂容分享，這次是女工會第一次「擔大旗」舉辦大型遊行，所以樂容也積極籌備遊行，包括動員街坊參與遊行、組織婦女一同製作示威牌，以及與警方商討遊行安排等。疫情關係，大多數婦女都是第一次參與遊行，因此樂容亦需要開會向婦女解釋遊行細節，釋除她們的疑慮。

香港婦女勞工協會主要關注婦女和勞工議題，包括無酬家務勞動及有酬基層婦女的職場保障等。

取消遊行感無奈

距離遊行開始的14小時前，女工會決定取消遊行。警方則表示，主辦方平衡利弊後決定不舉行公眾活動，而警方早前所發出的不反對通知書已無效，如有人於當日集結，或會違反「參與未經批准集結罪」。

三月八日，女工會發表聲明，交代遊行安排。

事後，女工會於婦女節當日發表聲明，表示已竭力為落實行動而作出修訂協議，但仍未能如願舉辦遊行和集會，亦有支持工會的團體或市民遭到壓力和警告，對此感到憤怒及無奈，但女工會將繼續堅持爭取發聲和政策改善的空間。

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