九龍城重建商戶生意額大跌 呻舖租萬二變二萬：真的很大負擔

泰裔華僑 - 美琪

潑水節這些活動對我們來說很重要，我工作了一整年，我想開心一天。 泰裔華僑 - 美琪

九龍城兩重建項目 影響逾二千人

市區重建局於九龍城區先後開展兩個重建項目，分別是2019年公布的啟德道／沙浦道發展計劃（KC-015）及去年公布的九龍城區衙前圍道／ 賈炳達道發展計劃。發展計劃包括易地重置社區設施、興建公眾設施等，勢將九龍城改頭換面，估算合共有2600人受影響。

九龍城因聚集逾百間泰國特色店舖而有「小泰國」之稱，目前九龍城已經有很多的「泰三代」、「泰四代」出生長大。單單是其中一個重建計劃衙前圍道 / 賈炳達道，就已估算有一百二十五位泰裔人士居住。

市區重建局於九龍城區先後開展啟德道／沙浦道發展計劃及衙前圍道／ 賈炳達道發展計劃。

街坊憂重建損泰裔社群聯繫

泰裔人士在九龍城建立了關係緊密的社群，同時亦輸入了泰國文化。自2002年起，泰藉居民都會於每年4月在九龍城舉行「潑水節」慶祝泰國新年，泰人聚首一堂，透過浴佛儀式、潑水活動等洗走穢氣、迎接新年。九龍城重建計劃宣布後，泰裔華僑阿萍（Sae- joo Namkhang）擔心，街坊因搬遷而各散東西後，潑水節或會成為絕響。

沙浦道到聯合道共11條街道，形成了九龍城居民的生活圈，當中重建範圍已佔了其中條街道，一眾泰籍好友亦未必能像以前一樣聚會，難以維繫社區網絡。

重建商戶客量減 租金萬二變二萬

美琪是其中一個受重建計劃影響的泰裔華僑，她與丈夫在九龍城經營一間髮型屋。去年8月，地政總署收回位於九龍城啟德道/沙浦道的土地以推行市區重建項目，她的店舖雖未被收購，但附近啟德道和沙浦道有8至9成街坊已遷出，使美琪的店舖生意額大跌。

美琪與丈夫在九龍城經營一間髮型屋。

客人少了，店舖租金卻由一萬二千元增加至二萬元，經營更為困難。同時，美琪亦居住在衙前圍道／ 賈炳達道發展計劃的重建範圍內，她不知道自己將會搬遷至哪個區，擔心店舖往後的去向。

市建局行政總監韋志成表示，會致力保存該區潮泰文化的特色及「小街小舖」的街道氛圍，又指絕大部分商戶願意留在原區經營，當局會於未來數月落實回遷具體細節。

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