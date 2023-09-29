「壓力讓我感到筋疲力盡」照顧者壓力爆煲患上抑鬱症　剖白復元路

按香港社會服務聯會的估算本港現時約有130萬名照顧者，佔全港人口5分1，而近半年香港發生多宗倫常慘案，當中不乏因照顧者不堪沉重壓力而發生，可見照顧者面對沉重壓力的現象普遍及非常嚴峻，卻又容易被社會忽略。今次的主角Peter和Mary就因照顧兒子的情緒問題，最終精神壓力爆煲，父親Peter由照顧者的角色反成了被照顧，患上抑鬱症。身兼母親及老婆的Mary更需要擔起二人的精神支柱，經歷過幽谷般的生活，在主動尋求支援下，最終迎向陽光。二人表示，抑鬱症並不是絕望的終點，而是一個開啟心靈之窗的機會，以下他們將分享復元心得，希望令更多照顧者及同路人都可以找到堅持的力量！



對精神病誤會、溝通問題、工作壓力成爆煲關鍵

作為父母，總是希望給予孩子最好的關愛和照顧。Peter就像年長的一輩，將照顧家庭的責任擔在肩上，埋頭苦幹，為的就是把最好的給家人。而家中的事務就交由Mary打理，讓自己能在外用心拼搏。後來發現兒子爆發情緒病，眼見他意志消沉，整天沈睡在床上，覺得他不夠努力，因此經常產生磨擦，令家人的關係一度處於緊張狀態。

Peter指當時自己與家人相處的困難、對精神健康知識的貧乏，加上忙碌於工作之中，漸漸發現身體老是感不適，直至有一天因喉嚨大感不適，求醫期間檢查後無大礙，反而被指有機會種種症狀，是由情緒而引發。經轉介下到精神科檢查，最終知道自己因壓力「爆煲」而患上了抑鬱症。他坦言：「經常處於擔心和焦慮的狀態，長期的壓力逐漸侵蝕身心健康，壓力讓我感到精疲力盡，還經常猜疑自己周身毛病，原來一切都是由情緒引起。」

照顧者必修課：尋求支援才懂得走出陰霾

Peter陷入抑鬱症的期間，Mary由原本照顧兒子的問題，後來更變成照顧兩位。起初她亦大感迷惘，除了照顧家庭，更需要上班工作，面對難以招架的生活壓力，有時不禁以淚洗面。慶幸的是，Mary靠宗教信仰好過難關，更透過利民會參加了針對復元人士的家屬及照顧者的《愛家聯盟》照顧者支援計劃，期間認識了更多精神健康相關知識，以及情緒壓力的處理等，更重要的是與同路人分享感受，只有照顧好自己，才能更好地照顧他人。

與家人間的衝突、龐大的金錢支出等問題，往往是照顧者面對的問題及壓力，找朋友或同路人傾吐，讓自己有一個紓壓宣洩的管道十分重要。

藥物以外，面對真實的自己最重要

雖然抑鬱症可能讓人感到絕望和無助，但這並不意味無法戰勝它。Peter從知道自己患上抑鬱症，很快就接受現實並尋求治療。「還記得當時醫生對我說了很深刻的說話，就是除了接受藥物治療之外，勇敢地面對自己並從負面中走出來，積極尋求幫助及進行治療，這樣才能開啟康復的大門。」

幸運的是，Peter並不孤單。在家人和社工的支持，他意識到需要尋求專業的幫助，接受專業的心理治療及輔導下，透過不同的練習與家人溝通，將過往的誤會及負面情緒逐漸清理，改善家人關係。Peter認為：「自己就如海棉一樣，若自己吸收是灰暗的顏料，亦會把身邊的心沾染得灰暗；但當我們吸收較鮮艷的顏色，自然能將正能量帶給身邊的人。令自己看世界也不再一樣，共同與身邊人走出低潮。」

無論作為一個抑鬱症患者，還是一個照顧者，不少人都會形容自己「彷彿是孤獨行走在沒有盡頭的荒原」，但Peter與Mary就其實兩者都只是一個艱難的挑戰，要走出抑鬱症的復元之路絕不困難，他們一再強調在面對困難和壓力時，尋求支持非常重要，「和信任的人分享自己的感受，讓他們陪伴你走過這段艱難的旅程。他們的支持和關懷將成為堅強的後盾，幫助重拾信心。」

Peter最後指如果同樣經歷情緒問題的人，別陷於絕望當中，因為你並不孤單，大家值得擁有幸福和健康的生活。在這個漫長的旅程中，相信自己，堅持下去，你將重新找回內心的陽光。

專業社工建議：照顧者必須學懂「回氣」

致力為精神病康復者、懷疑有精神健康問題人士及其家屬/照顧者和區內居民提供一站式以地區為本的社區支援及精神康復服務的利民會友樂坊社工蘇姑娘就指Peter的故事並不罕見，並指照顧者好容易忽略自己的情緒及感受，「接觸到的照顧者身份各有不同，例如父母、子女、配偶以至朋友，他們往往會認為自己有責任照顧患者，是『應份』，從而忘記了可以向外界求助。」蘇姑娘表示事實上照顧者越早尋求幫助越好，「坊間以至我們協會近10年都不斷推廣照顧者支援的服務，利民會更有精神健康支援的熱線《即時通》 ，24小時都為有需要者提供適切的服務。很多照顧者都以為要『頂唔住』才尋求協助，事實上照顧者一開始對患者所屬的情緒病或精神病的認識可能不多，已經可以尋求支援，以了解更多與患者相處及處理的方法，對患者及照顧者都有好處。」

蘇姑娘指照顧者有時會覺得其他家人、朋友有時都不能完全了解自己感受，致電《即時通》則會有資深的照顧者以同路人身份，為照顧者提供協助，相信可以更明白照顧者的感受。

蘇姑娘補充：「照顧別人其實是頗花心神氣力的，不少照顧者生活全部精力時間都專注在照顧家人，就好像繃緊的橡筋般承受很大的身心壓力，如能邀請其他家人、朋友一同協助輪流支援及照顧復元人士會更理想。此外，亦可以鼓勵復元人士及照顧者參與中心活動，放鬆一下身心，與同路人互訴心聲互相支持。不但能重新得力更可讓自己有空間『回氣』，在照顧別人的同時亦需要照顧好自己，讓自己可以保持身心健康，才可以彼此陪伴走更長遠的復元路。」

利民會《即時通》24小時精神健康支援熱線：3512 2626

更多精神病復元人士的資訊，可到利民會網站了解更多！

此內容由楊森大藥廠全力支持

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