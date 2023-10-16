01心意｜暴雨風災重來，流浪動物該何去何從？救急籌款刻不容緩！

無論是世紀黑雨還是颱風「小犬」，面對天氣不穩，天災突然來襲，讓流浪動物收容所的情況雪上加霜。正當全港市民停工停課，躲進室內及安全地點時，城中浪浪又能躲到哪兒呢？



「01心意」接獲多間流浪動物收容所的緊急求助，他們所面對的，除了在洪水暴雨下保護眾多流離失所、容易受到大眾忽視的浪浪，同時還要面對災後重建。天災無情，人間有愛 — 「浪浪」已經失去了一次家園，好不容易找到捿身之所，難道要再次失去？ 籲善心人能捐款相助，為浪浪重建避難所，同時未雨綢繆。



阿棍屋

世紀黑雨中出現嚴重水浸。流浪動物受驚，在洪水中爭相走避，卻又無處可逃，全身毛髮全部弄濕。風雨過後，由於洪水湧入導至通風設備弄壞，義工們即使人手為毛孩乾身清潔，確保牠們的健康。但由於現場仍滿地泥濘，大部份糧食亦已被浸濕，糧食短缺問題需要大眾的支援，以面對新一輪危機。

為阿棍屋緊急籌募，👉🏻立即捐款

沙律貓狗之家

接踵而來的風災與世紀黑雨，狗舍實在應接不暇。風暴期間導致天花受損，部份設施同被摧毀，遮風擋雨的帆布仍未能及時修復；風暴後再飽受黑雨摧殘，天花漏水問題日益加劇，地方水浸如同泥沼般寸步難行，現時仍然處於「魚塘」情況。由於事出突然，面對接二連三的天災讓眾義工心力交瘁，收容所的人暫未有餘力修補破損，現時只能專注於醫療救援及日常照料。

助沙律貓狗之家重建收容所，👉🏻立即捐款

香港流浪狗之家

世紀黑雨當晚狂風驟雨，雨水不斷湧入，水深及腰。義工均不知所措，只好一直掃水、一邊小心安撫及守護流浪動物，更出現斷電狀況，停電水浸的情況下讓原來的營運更趨嚴竣，大部分的帳篷、電器全部浸壞，受損情況嚴重且地磚沖起，呼救無援，義工們見狗狗平安才能稍事休息。

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大樹下

浪浪們院舍在山邊幸運地沒出現大型水浸，但之前颱風引致的破壞仍未妥善修葺，收容所的基本設備例如：擋雨布、遮光板等受到嚴重損毀，需要善心人相助以重建浪浪的美好家園。

助浪浪重建美好家園，👉🏻立即捐款