體能之巔2｜競技關卡難度全面升級　百人名單曝光竟然有偶像男團

Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》去年播出後大受歡迎，第二季即將於3月19日回歸，競技關卡比第一季更難、規模更宏大，官方發布預告後隨即引起大批網民關注。

《體能之巔：百人大挑戰》第二季即將於3月19日回歸。（IG圖片）

第二季的遊戲規則與首季一樣，100為參賽者，不分年齡、性別、國籍、體重級別，同場競技，直到分出最後勝負為止。不過本季的規模將再進一步擴大，主題由「羅馬時代」改為「地下礦山世界」。在短短2分鐘預告中，能看到競技關卡全面升級，難度極高之餘，刺激感大增，玩法亦意想不到。

本季的規模將再進一步擴大。（預告畫面）

主題由「羅馬時代」改為「地下礦山世界」。（預告畫面）

點少的格鬥競技賽？（預告畫面）

仲有迷宮？（預告畫面）

首季的參賽者有秋成勳、冬奧金牌得主尹誠彬等人，今季就有更多熟悉面孔，包括演員、男團偶像。美國陸軍長官、特工隊員、海警、FBI外交官等，就連參加過《單身即地獄》的美女都前來挑戰，確實令觀眾引頸以待。

姜素妍參與過《單身即地獄》第一季。（IG圖片）

姜素妍身材Fit爆。（IG圖片）

《單身即地獄》姜素妍

曾參與《單身即地獄》第一季的姜素妍亦是體能之巔100位參賽者之一，她曾是JYP的偶像練習生，目前是拳擊館的老闆。

韓國前綜合格鬥選手金東炫外號「電擊槍」，聽個名都知好勁！（IG圖片）

前格鬥選手金東炫

有「電擊槍」之稱的韓國綜合格鬥選手金東炫驚喜參加《體能之巔2》，他曾於2008年奪得UFC終極格鬥冠軍賽，亦是第一位為韓國人打進MMA世界的先驅。金東炫經常參與不少韓綜，包括《Running Man》、《驚人的星期六》、《大逃出》等，展現其搞笑綜藝魂。

朴光宰身高1米98！（IG圖片）

朴光宰於大熱韓劇《Moving異能》中飾演「北韓再生能力者」。（IG圖片）

《Moving異能》朴光宰

朴光宰於大熱韓劇《Moving異能》中飾演「北韓再生能力者」，有不少劇迷都因他在劇中的精彩打鬥場面而留下深刻印象。身高1米98的朴光宰是籃球選手出身，他在《屍戰朝鮮2》、《非法正義》、《殺人者的購物中心》等劇集都能看到他的演出。

李長埈是《體能之巔》中首位參加的偶像。（網上圖片）

男團Golden Child成員李長埈

李長埈於2017年以男團Golden Child出道，是《體能之巔》中首位參加的偶像，有不少人都很好奇男團成員的實力到底如何。

《鋼鐵部隊1》海軍海難救助戰隊外號「黃將軍」的黃忠元。（IG圖片）

《鋼鐵部隊2》的707特殊任務隊具成暉。（Netflix）

《鋼鐵部隊2》空軍特殊搜救大隊的姜清明。（Netflix）

《鋼鐵部隊》3位成員

實景真人騷《鋼鐵部隊》主要邀請正值體能巔峰的退伍軍人，以4人一組、代表各自的部隊為名譽而戰，爭奪韓國「最佳特種部隊」的頭銜。今次其中3位成員前來參加《體能之巔2》，分別是 《鋼鐵部隊1》海軍海難救助戰隊外號「黃將軍」的黃忠元、《鋼鐵部隊2》空軍特殊搜救大隊的姜清明及707特殊任務隊的具成暉。

李載允曾參演多部韓劇及電影。（IG圖片）

李載允擅長巴西柔術，體能亦非常厲害，練得一身爆肌身材。（IG圖片）

演員李載允

現年39歲的李載允曾參演多部韓劇及電影，包括《舉重妖精金福珠》、《Alice》、《首爾之春》等。李載允自細已經熱愛運動，除了愛潛水之外，更非常喜歡武術、跆拳道和巴西柔術，更曾公開表示李小龍是他的偶像。

點擊下圖看其餘參賽者：