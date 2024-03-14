寰亞之夜逾百演藝名人星光熠熠　林曉峰處男個唱曾志偉捧場拉票

日前（12日）「寰亞之夜」在中環都爹利街的一間餐廳舉行，星光熠熠，寰亞傳媒集團老闆林建岳博士、寰亞傳媒集團行政總裁葉采得先生、寰亞電視節目製作（香港）有限公司董事總經理梁家樹、寰亞電視節目製作（香港）有限公司行政總裁陳德修先生、寰亞藝人經紀高級副總裁林珊珊、大岳娛樂柯上閔、香港廣播有限公司總經理曾志偉、《冒名頂替》監製劉偉強和導演李光耀、《三殺》導演卓亦謙、《宿敵遊戲》導演馮志強、《解密》和《誤殺3》 監製兼導演陳思誠、《等待黎明》編劇張弘毅、《掃鼠嶺》導演王晶、李子俊導演、寰亞歌手雲浩影（Cloud）、林曉峰（阿Lo）、梁釗峰、樂隊Nowhere Boys的主音Van和鍵琴手漁佬、演員蔡穎恩（Evelyn）、梁仲恆和洪端珙、女團Me&的連家穎（Vian）和譚旻萱（Mandy）、電影《九龍城寨．圍城》及劇集《家族榮耀之繼承者》演員林峯、黃浩然、胡子彤、張文傑和伍允龍、CoolStyle模特兒及藝人鄧麗欣（Stephy）、ANSONBEAN（陳毅燊）、盧慧敏（Amy）、劉沛蘅（Hillary）、何嘉莉（Lillian）、林熙彤（Hazel）、陳嘉寶（Anjaylia）、麥少瑜（Fiona）、許恩怡（Natalie）、張凱娸（KiKi），以及演員朱鑑然（Kevin）和胡卓希（Jason）等出席，非常熱鬧。

派對雲集逾百名藝人以及知名導演。

當晚星光熠熠。

派對雲集逾百名藝人以及知名導演，釗峰直言是一個很難得的晚上，他說：「音樂部、電影部、同事、朋友，甚至好多導演都過嚟聚首一堂。除咗認識下，建立一個家庭文化都好重要，今晚大家可以傾下偈，多啲交流。」愛吃的Van揚言非常支持公司所有活動：「因為好多好嘢食，哈哈，喺餐枱隔離一定搵到我。」漁佬亦笑言：「問阿Van就知邊樣最好食。」Van隨即推介場內小食「Tacos of the Sea」，讚不絕口，自爆狂掃十幾件。

派對雲集逾百名藝人以及知名導演，釗峰直言是一個很難得的晚上。

唱得又煮得的Van又讚Evelyn與Vian為YouTube頻道「Highlighter橫間道」拍攝的蘿蔔糕製作賀年特輯，Evelyn和Vian好感動。Evelyn隨即邀請Van等高手開拍「寰亞飲食節目系列」，比拼廚藝，邀請專業廚師評分。廚藝平平的釗峰即戴定頭盔，笑說：「咁要劃分專業組同地獄組，希望我係地獄組比較前嘅參賽者。」他們認真到連節目名都想好，叫「寰亞食呀」，還即興創作主題曲，全場爆笑。

唱得又煮得的Van又讚Evelyn與Vian為YouTube頻道「Highlighter橫間道」拍攝的蘿蔔糕製作賀年特輯。

而前日（10日）是女團Me&成員連家穎的生日，釗峰、Van、漁佬和Evelyn唱出中英夾雜的生日歌為她慶生，雖然場面搞笑，但Vian生日願望好認真，她說：「希望順順利利，身體健康！」原來日前她排舞不慎閃腰，眾日祝她早日康復。

女團Me&成員連家穎的生日，釗峰、Van、漁佬和Evelyn唱出中英夾雜的生日歌為她慶生

同場還有即將開騷的阿Lo，他與「獎門人」曾志偉碰頭即笑料不斷，志偉爆料阿Lo即將推出新歌《曾經被遺忘的人》而且是阿Lo填詞，志偉笑言：「個填詞人好出名，由一個唔識字嘅人填詞。」阿Lo和應：「但佢又填出咗人嘅心聲，跟獎門人學嘢係有用。獎門人教我不學無術，學多啲嘢，學完就有技術。」又說：「係一首同自己和解嘅歌。」

首個個人巡迴演唱會《想你的FENG吹到了》廣州站將於4月13日舉行，阿Lo表示會將過往的經驗套用於演唱會上。他說：「當做主持、會有音樂，同人交流嘅互動。唔覺得係一個好正式嘅演唱會，似係朋友大家見面咁。」阿Lo透露籌備工作已進入大直路：「爭舞台上嘅衫、歌曲上嘅調配，同音樂顧問鄧志偉傾緊。」

首個個人巡迴演唱會《想你的FENG吹到了》廣州站將於4月13日舉行，阿Lo表示會將過往的經驗套用於演唱會上。

至於演唱會上會否騷肌，阿Lo說：「演唱會以前騷過肌肉，今次騷下唱歌。」他希望藉着演唱會讓大家更了解自己：「大家都話我冇自己單曲、冇出過專輯，又唔知點解做咗歌手，呢啲說話對我好大鼓勵。今次做咗兩首自己嘅歌，好期待畀唔認識我嘅人逐步了解我。」曾志偉恭喜阿Lo之餘，亦表示會捧場兼為他拉票。

昨晚星光熠熠，其中發現朱鑑然、梁仲恆和Mandy傾得開心，他們三位身高出眾被笑指可組「三高天團」，朱鑑然指自己轉數高，梁仲恆自稱智慧高，而Mandy搞笑亂講「腳毛高」。昨晚「寰亞之夜」眾多電影投資者和導演在場，三位高人即興向鏡頭推薦自己，爭取拍戲機會。梁仲恆說：「我好熱愛演戲，我唯一嘅優勢係我好得閒，大家可以搵我。」朱鑑然說：「任何角色我都隨時準備好！」Mandy表示：「我咩戲都演得，我比佢兩個得閒！」朱鑑然搶說：「我周圍都見到你嘅訪問，雜誌封面、海報喎！」Mandy反擊：「我同你一齊拍架！」他們還搞笑互窒，非常有趣。