填詞L︱黃綺琳坦言票房令親友擔憂　親解「撚」字引誤會卻步入場

香港勵志喜劇《填詞L》上週正式上映，電影由《金都》導演黃綺琳自編自導，鍾雪瑩、葛民輝、麗英、吳冰等主演，於第42屆香港電影金像獎入圍「最佳女主角」等三項提名。《填詞L》的戲名曾經一度為「填詞撚」，連電影評論學會司儀在介紹年度推薦電影期間，亦一度誤讀成深入民心的舊名，亦令許多觀眾誤解，猶豫應否入場觀看。今日（14日）黃綺琳導演於社交媒體發文，除了分享《金都》上映當年的回憶外，亦親自解畫《填詞L》的兩個迷誤解。

黃綺琳新作《填詞L》由鍾雪瑩主演，電影於第42屆香港電影金像獎入圍「最佳女主角」在內三項提名。（《填詞L》電影劇照）

導演黃綺琳於社交媒體發文，為《填詞L》兩大「迷思」解畫。（《填詞L》電影花絮照）

至於《填詞L》的票房反應，黃綺琳導演亦於文章題目「《填詞L》票房還差$2000就到200萬之時」向觀眾透露實情，亦表示身邊家人朋友紛紛關心上映一週以來的票房表現，她笑言以靈堂式回應指「有心」。導演亦提到《填詞L》上週開畫票房比疫情期間上映的《金都》低20%，而《金都》當年的總票房則為526萬。黃綺琳談及《金都》上映時曾「不堪」地向記者表示沒有票房壓力，因為「套戲係香港政府全額贊助，啲錢唔使還，所以冇所謂。」

黃綺琳首部劇情長片《金都》為香港政府全額贊助作品，因此並未有票房壓力。（《金都》電影劇照）

《填詞L》為黃綺琳與監製黃鐦自資籌集200萬元拍攝的電影，將《金都》的盈利、到台灣拍劇的薪酬都投放進去，一分一毫均有血有汗，相信未如當年「冇所謂」一樣瀟灑。香港電影市道經歷去年的小陽春後，前景陰晴未明，望觀眾能夠把握機會，進場支持黃綺琳一腔熱血、致青春與夢想的自白作品。

黃綺琳拍攝《填詞L》，不僅劇情有血有肉，所花一分一毫亦來自《金都》利潤及赴台拍劇薪酬。

親解「撚」字真義釋觀眾疑慮

黃綺琳導演提到有觀眾好奇為何戲名要用粗口字眼，更表示有人疑問：「你身為女導演，沒有『撚』，應該改成女性性器官。」導演在發文裡分享指：「重申片名這個『撚』字是指『非常熱衷一件事的人』，如果是九十年代就會叫『填詞發燒友』，並不是指性器官。」笑言觀眾令她聯想到與修女對話的既視感。

黃綺琳解釋指「撚」字是指「非常熱衷一件事的人」！（《填詞L》電影劇照）

至於《填詞L》是否片如其名一樣，有許多粗口字眼所以被定為2B級別，黃綺琳導演重申作品是合家歡電影：「答案是只有開場後五分鐘內有兩粒粗口發音的字，電影並不粗俗。」她亦分享指許多中小學師生觀眾非常喜歡《填詞L》，謝票期間亦親聞兩位女性觀眾表示《填詞L》為近年港產片中「最合家歡」的作品。黃綺琳表示《填詞L》因此被金馬影展編排至推薦青少年觀看的單元。