出租家人︱意外劇透陳家樂角色關係　劉偉恒：而家冇渣流灘嘅電影

由曾志偉、陳家樂、周家怡、恬妞主演的香港溫情喜劇《出租家人》，昨日（14日）聯同福幼基金會舉行慈善放映，由福幼主席曾志偉攜同導演劉偉恒、恬妞、周家怡、車婉婉等等演員一同出席。放映會前，導演劉偉恒接受《香港01》訪問，分享新作上映的喜悅以及對觀眾反應的期望。

曾志偉攜同恬妞、周家怡、導演劉偉恒及車婉婉等《出租家人》演員，一同出席慈善首映，更有方力申及黎諾懿到場支持。（梁碧玲 攝）

《出租家人》導演劉偉恒於慈善放映前接受《香港01》訪問。（梁碧玲 攝）

近日劉偉恒導演及幾位演員頻頻出席謝票場與觀眾見面，他表示能夠親身接觸觀眾令他非常感動：「能夠有一位觀眾入場，我哋已經好感動！咁大部分睇完嘅觀眾都係喊呀、好有感觸！當然呢套唔係帶傷感畀大家嘅戲，而係溫暖！嗰份感情係因為感動、有盼望地流眼淚，所以都好開心香港觀眾能夠支持港產片！」

劉偉恒最近頻頻與演員一同為《出租家人》謝票，他直言：有一位觀眾入場已經好感動。（梁碧玲 攝）

在今晚放映前的儀式上，劉偉恒意外劇透陳家樂與車婉婉的角色關係，他笑言沒有所謂，劇情不會因此受影響：「劇透我估遲早都會㗎喇！因為呢個故仔有好多層嘅關係，劇透咗一個都仲有兩三個！希望大家慢慢感受我哋嘅佈局，你以為係咁、但其實唔係咁！」他更笑指：「而家冇渣流灘嘅電影㗎喇！全部都係好用心、劇本寫咗好多稿、拍到最好同剪到最好先出街！」

劉偉恒於慈善放映前，意外劇透《出租家人》劇情中陳家樂與車婉婉的角色關係，他笑言冇所謂。（《出租家人》劇照）

近來香港觀眾對電影反應難以預料，票房亦反映出電影路途上的崎嶇，劉偉恒導演坦言：「暫時見到香港觀眾入場嘅意欲麻麻哋，咁梗係唔開心啦！我都有啲淚光嘅！譬如《填詞L》都係希望大家入場去睇到份誠意！我成日都講只有香港人會支持港產片，因為港產片係講廣東話，希望大家都珍惜每一位導演、創作人、演員同台前幕後，我哋好用心拍嘅電影。」