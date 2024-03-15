傳Marvel暫停製作兩部續集作　《死侍與狼人》成救亡關鍵

由Marvel Studios製作的一系列超級英雄作品，曾經在電影市場呼風喚雨，近年熱潮回落的，票房大不如前。近日便有消息稱官方現已取消推出兩部續集作，當中去年底上畫，錄得集團歷年票房最低的《Marvel隊長2》（The Marvels）。



受疫情影響映期，加上荷里活演員工會罷工行動，再加上口碑不算突出，《Marvel隊長2》票房或創MCU新低。（劇照）

據知名爆料人士 Daniel Richtman日前指出，Marvel Studios將暫停兩部續集作電影，分別是《Marvel隊長 3》及《蟻俠 4》，以減少風險並騰出資源全力製作今年的重頭作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），以及早前率先公布演出陣容，令人萬分期待的《神奇4俠》（Fantastic Four）。至於自上任以來，都未有帶來亮麗表現的新美國隊長，其獨立作品《美國隊長 4 Captain America: New World Order》，都仍在製作名單上。

《死侍與狼人》將成為集團今年的重頭戲，許大勝不許小贏。（《死侍與狼人》劇照）

其實按票房表現，Marvel今次決定如果屬實，都算明智。就以《Marvel隊長2》來看，其製作費用高達2.198億美元（約港幣17.1億），但全球票房就只有2.06億美元（約港幣16億），出現票房低於投資總數的情況。