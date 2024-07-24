死侍與狼人︱率先披露客串超級英雄陣容　呢三位大隻猛男驚世同框

Marvel超級英雄電影最新作品《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）今日（24日）正式上映！電影由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackson）破天荒聯手主演，結合死侍與狼人為首的《變種特攻》宇宙，並重返Marvel旗下製作，終於變成親生仔！秉承Marvel一向跨系列總動員的拍攝傳統，《死侍與狼人》亦當然不止兩大火爆英雄聯手，客串參演的超級英雄數量仲多達12位，而且驚喜一幕接一幕，令觀眾「嘩」足全場！

《死侍與狼人》當然不止兩大火爆英雄聯手，客串參演的超級英雄數量仲多達12位，驚喜一幕接一幕！（《死侍與狼人》劇照）

**以下立即為大家盤點客串參演《死侍與狼人》的超級英雄，內容涉及重大劇透成份，未買飛入場的觀眾讀者慎入！**

下面有劇透，未睇戲嘅讀者慎入！（《死侍與狼人》電影劇照）

「美國隊長」基斯伊雲斯超多戲份

《死侍與狼人》作為死侍與狼人為首的《變種特攻》回歸Marvel電影宇宙首作，自然不少得MCU超級英雄班霸參演！基斯伊雲斯（Chris Evans）在電影初段先聲奪人，戴住斗篷登場已經令全場影迷尖叫！但更驚喜的是基斯伊雲斯並非回歸「已畢業」的美國隊長，而是更早年飾演的《神奇4俠》（Fantastic Four）裡的霹靂火！

「美國隊長」基斯伊雲斯客串現身！（視覺中國）

基斯伊雲斯在劇情中，原本連死侍也以為會講「Avengers Assemble」，但突然一句「Flame On！」然後着火飛天，便帶動全院第二次高潮！基斯伊雲斯在《死侍與狼人》的戲份遠多於其他客串英雄，而且對白粗口橫飛、與注重「Language」的美國隊長反差甚大，成為電影最大驚喜！

今次基斯伊雲斯唔係美國隊長，而係更早期演過嘅霹靂火。（《神奇4俠》電影劇照）

「雷神」基斯咸士禾夫救死侍一命？

除了基斯伊雲斯，另一位MCU超核心元老復仇者「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）亦驚喜現身幾秒！在劇情中死侍被接到時空管理局（TVA），目睹多重宇宙之間的不同畫面，其中一個畫框更見到雷神抱住重傷倒地的死侍，兩眼充滿淚水。死侍隨即問雷神會在甚麼時候拯救自己一命，但時空管理員「悖論」則表示是不遠的將來，令死侍自己也非常期待！

「雷神」基斯咸士禾夫亦都客串出現幾秒。（《雷神奇俠》電影劇照）

DC皇牌人物跨界現身？

除了兩位Marvel元祖大隻型男，《死侍與狼人》今次玩得更大，連DC超級英雄宇宙的皇牌人物都跨界現身！劇情中，死侍為了尋找可以替代自己宇宙中，犧牲自己性命拯救「小狼女」Laura，於是跨越不同多元宇宙尋找不同版本的狼人。來到其中一個宇宙，背對鏡頭的狼人在修理電單車，在震耳的引擎聲音下，轉身的狼人竟然由「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演，令死侍自己也大吃一驚！更即場開玩笑指對方為「Henry Cavill-rine」，證明《死侍》系列玩味程度實在沒有天花板！

「超人」亨利卡菲爾作為DC的皇牌超級英雄，竟然出現在Marvel的作品中！（《超人：鋼鐵英雄》電影劇照）

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