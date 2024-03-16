謝咏欣獲導演會最佳新演員　望再拍吳慷仁︰唔使畀佢打或者打返佢

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會！演技獎「最佳新演員」獎由謝咏欣憑《但願人長久》奪得，繼「台北金馬獎」後再下一城！

謝咏欣憑《但願人長久》於香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮上，奪得「最佳新演員」獎。（莫匡堯 攝）

謝咏欣從鄧麗欣手上獲得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳新演員」獎！（梁碧玲 攝）

謝咏欣於導演會頒獎禮上得奬後，到後台接受傳媒訪問，首次參演電影的謝咏欣激動地表示：「其實我真冇諗到！好多謝佢哋會頒畀我！」續指：「真係要多謝祝紫嫣導演，因為就係佢帶我去認識電影，亦都係佢喺街上面搵我返去casting（試鏡），我先會接觸呢個咁夢幻嘅行業！」

謝咏欣感謝祝紫嫣導演於街頭發掘自己，令她進入電影這個夢幻的行業。（莫匡堯 攝）

繼金馬獎後，謝咏欣憑《但願人長久》再下一城，她表示在台上感覺異常夢幻：「我第二次企喺台上面都係有啲手震、同埋唔知講咩好！有種『係咪我發緊夢』嗰種感覺！」至於在戲中合作的多位演員，謝咏欣亦一一表達謝意：「要多謝吳慷仁爸爸！妹妹Natalie（許恩怡）！同佢哋對戲真係令我對角色好相信，同埋我覺得所有人都要咁投入我先做得到！我真係好感激遇到《但願人長久》嘅咁多位！」飾演爸爸的吳慷仁未有到場，謝咏欣亦表示要馬上分享喜訊：「要啊！好想即刻攬住佢！」

謝咏欣表示希望馬上與「爸爸」吳慷仁分享喜訊，更想即刻攬住吳慷仁。（梁碧玲 攝）

謝咏欣去年於金馬獎上憑《但願人長久》的演出奪得「最佳新演員」獎。（金馬獎直播截圖）

於金馬獎上代表香港榮獲「最佳新演員」獎的謝咏欣。（金馬獎Facebook圖片）

至於未來的演藝路向，謝咏欣表示希望再與吳慷仁合作：「其實我都幾想同爸爸（吳慷仁）演多次，不過想演啲開心啲嘅、唔駛畀佢打，或者我打返佢！」而香港電影金像獎下月舉行，謝咏欣緊張之餘亦嘗試平常心面對：「順其自然啦！因為我覺得所有人都好優秀，邊個攞都好開心，我已經係一個好幸運嘅人！」