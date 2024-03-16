葉子楣激罕亮相導演會身材不變　復出拍戲望收起性感︰想演技為主

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會！昔日影壇性感女神葉子楣今日激罕亮相，以一身白色露肩連身短裙現身，身材曲線數十年不變！

葉子楣罕有亮相導演會晚宴，以一身白色露肩連身短裙現身，曲線身材多年不變！（梁碧玲 攝）

葉子楣於導演會晚宴前接受傳媒訪問，分享難得出席盛會的心情：「我諗我30年都未出席過導演會，我記得我以前有參加過，仲抽到大獎添！」她續指：「我諗今晚會見到以前嘅導演、藝人，我會好開心㗎！頭先我都見到文雋。」表示雖然曾有多年沒有聯絡影壇中人，但最近已漸漸恢復聯絡。

葉子楣罕有亮相，表示30年未有出席導演會晚宴，心情非常開心！（梁碧玲 攝）

至於重新在影壇出發，葉子楣表示：「我隨時都Ready！」演出的計劃方面，她則保持神秘：「其實係有，我自己計劃咗，進一步先想放出嚟。」希望計劃在今年內能夠發生。重新演出的風格上，葉子楣亦希望與昔日性感的形象不同：「同我以前唔同，我想拍返有演技嘅（角色）！最緊要唔係我以前拍開、特別另類嗰啲！」至於觀眾是否無法再見到葉子楣的婀娜風姿，她則表示：「我諗少少都唔緊要嘅，唔好太過份囉！（底線？）都係想演技為主！」

對於復出拍戲，葉子楣表示隨時Ready！（梁碧玲 攝）

葉子楣希望未來角色與昔日的性感形象不同，期望以演技為主。（梁碧玲 攝）

年屆57歲，葉子楣的身型依然不變，她亦分享到保養心得：「食嘢清啲囉，同埋好早瞓覺！如果我唔應酬，我好早瞓覺，六點、七點瞓覺囉！」至於保持健康體態，她亦表示：「運動同食嘢都重要嘅（每日幾多運動？）個零兩個鐘！伸展、sit-up同跑步囉！」然而拍戲作息將與養生的頻率不一，葉子楣表示不介意：「應該都要習慣㗎，做嘢要適應能力會唔同。我而家慣咗靜、養生、慢啦，但係如果出返嚟係辛苦啲嘅，但要畀自己習慣囉！」

葉子楣表示自己的保養之道在於早瞓覺，每日亦運動一兩小時。（梁碧玲 攝）

葉子楣罕有露面，未有開設個人社交平台的她，日常也未有渠道與觀眾影迷接觸。葉子楣表示沒有打算開設帳戶：「我冇諗過喎，我自己又唔玩Facebook嘅，同埋我覺得好辛苦，要開個網站、成日standby同人傾計，我暫時唔會咁樣囉！」