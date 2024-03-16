王宗堯暴動罪成｜《一路向西》開始冒起　受力捧《選戰》一劇成名

藝人王宗堯因2019年七月一日衝擊立法會案，暴動罪成，今日（16/3）法庭判囚74個月。王宗堯出生小康之家，經父親介紹下，簽約予親戚在台灣的經理人公司當藝人，但在台發展平平， 6年後決定返港。其間有拍劇集和電影，2012年王維基正籌備HKTV開台，並著力開拍劇集，王宗堯有份參與開台劇《選戰》，飾演選舉主任張癸龍一角一炮而紅。



王宗堯有份參與開台劇《選戰》，飾演選舉主任張癸龍一角。（《選戰》劇照）

王宗堯一角要助李心潔選特首，處處為對方遮風擋雨解決困難，角色討好令人氣急升。（《選戰》劇照）

王宗堯從台灣回到香港後，事業都未見起息，角色都是客串居多，包括在《志明與春嬌》（2011）飾演軍裝警員，到《喜愛夜蒲》（2011）開始有角色名Sean。最為人記得要數到《一路向西》（2012），除了因為電影大受歡迎，他飾演的王靜，長期擔住煙仔講嘢，性格沉默冷靜與電影風格走相反路線，非常惹笑。

王靜一角，長期擔住煙仔講嘢，性格沉默冷靜與電影風格走相反路線，非常惹笑。（《一路向西》劇照）

電影《一路向西》充滿話題，票房大收3192萬。（《一路向西》劇照）

真正令王宗堯成名是2014年，HKTV的開台劇《選戰》，他飾演選舉主任張癸龍，要助李心潔選特首，處處為對方遮風擋雨解決困難，角色討好令人氣急升。隨後獲蕭定一的中國3D數碼娛樂垂青，備受力捧，以男主角身份拍下《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》、《導火新聞線》等，而最近一部作品為2023年的賀歲片《1人婚禮》。

王宗堯登上電影男一的作品。（《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》）