33歲男戲院睇姬絲汀史釗活新戲　不敵激戰畫面「自行解決」後瞓著

由美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演的新片《Love Lies Bleeding》（香港未有譯名），正於北美公映。電影為女同志愛情片種，當中有不少親熱場面，令不少觀眾慕名入場。已在周四（14/3），於密芝根州一名33歲男觀眾，不單入場支持，期間更疑不敵情慾畫面，公然在戲院自瀆，最後被觀眾投訴及報警，被警方帶走。

電影本身並非一部情慾電影，只是觀眾慕名入場。（《Love Lies Bleeding》影片截圖）

電影《Love Lies Bleeding》為一套女同性電影。（《Love Lies Bleeding》影片截圖）

女星姬絲汀史釗活本身都是女同志者。(《Love Lies Bleeding》影片截圖)

電影《Love Lies Bleeding》講述姬絲汀史釗活飾演的隱居健身房經理，深深愛上一位新來到拉斯維加斯，雄心勃勃的女健美運動員，二人更一撻即著火速愛上，不過二人的感情事卻引發起姬絲汀史釗活背後犯罪家族的關聯。

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由於戲中不乏情慾場面，該名33歲的男觀眾，疑抵受不住視覺刺激，竟於戲院內公然徒出下體，在座位上自行解決。有趣事他在手淫途中不自覺地睡著了，到戲院完場時，仍未睡醒，被觀眾拍下他仍留在座位露出下體的相片。

該名觀眾竟在戲院徒出下體，並在座位上自行解決後睡著。（網上圖片）

觀眾向戲院員工投訴，職員立即報警並將他拘捕。（網上圖片）

觀眾向戲院員工投訴，職員立即報警並將他拘捕。經警方初步調查，懷疑該男子當時飲醉酒，身旁還有酒樽及藥物。警員在叫醒他時更一度拒絕離開，最終警方以藏有麻醉藥物、不雅暴露、行為不檢及拒捕罪名起訴。