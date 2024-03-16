金像前哨戰︱導演會賽果去年命中100%　梁朝偉余香凝穩奪帝后？

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，為過去一年大放異彩的香港電影派發壓軸成績表。昨晚（15日）舉行的香港導演會年度頒獎典禮一直被外界視為「金像前哨戰」，由於投選賽果的電影製作人群組相近，歷年賽果亦因此非常接近！



梁朝偉憑《金手指》奪得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳男主角」獎。（梁碧玲 攝）

余香凝於導演會頒獎典禮憑《白日之下》獲封影后。（梁碧玲 攝）

導演會大獎由2014年起常設六項大獎，包括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」獎，類別與金像獎相互重疊，以下為大家統計歷年導演會「貼中」金像獎的數據紀錄，一同預測今年金像獎賽果！

第42屆香港電影金像獎即將於4月14日舉行。（金像獎Facebook圖片）

在過去10年，排除金像獎未有於2021年舉辦頒獎典禮外，導演會大獎與金像獎的結果非常接近，其中2019年、2022年及2023年的導演會大獎六項賽果，均與香港電影金像獎相同，連續兩屆命中率高達100%！2022年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為已故導演陳木勝執導的《怒火》、「最佳導演」為陳木勝、「最佳男主角」為謝賢、「最佳女主角」為劉雅瑟、「最佳新演員」為王丹妮、「新晉導演」均為《手捲煙》導演陳健朗。2023年，兩大頒獎典禮「最佳電影」均為張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》、「最佳導演」為韋家輝、「最佳男主角」為劉青雲、「最佳女主角」為鄭秀文、「最佳新演員」為林諾、「新晉導演」均為《正義迴廊》導演何爵天。

劉青雲去年憑《神探大戰》第三度於香港電影金像獎獲封影帝。（陳順禎 攝）

鄭秀文去年憑《流水落花》首度於香港電影金像獎獲封影后！（陳順禎 攝）

而在觀眾最關心的影帝后殊榮上，導演會在過去九屆中，與金像獎的賽果僅各有一次「貼錯」：2014年，導演會將「最佳男主角」頒予《一代宗師》梁朝偉，而金像獎則頒予《激戰》張家輝；2015年，導演會將「最佳女主角」頒予《黃金時代》湯唯，而金像獎則頒予《親愛的》趙薇。在過去七屆裡，導演會與金像獎在「最佳男、女主角」獎項上均得出一樣的賽果。因此昨晚舉行的導演會年度頒獎禮，為梁朝偉、余香凝頒發影帝后的賽果，相信將甚具參考價值，梁朝偉亦極大可能繼年19前憑《2046》得獎後，第六次獲頒金像影帝，再刷新紀錄！

梁朝偉、余香凝昨日獲頒發影帝后的賽果，相信對下月舉行的金像獎賽果甚具參考價值，梁朝偉亦極大可能第六次獲頒影帝，再刷新紀錄！。（梁碧玲 攝）

梁朝偉昨晚受訪時，提及本月22日將會前往德國拍攝電影，因此未能出席4月中舉行的金像獎頒獎典禮。坊間曾有傳聞指，未能出席金像獎頒獎禮的入圍演員將不能獲得金像獎殊榮，然而擔任金像獎主席的爾冬陞導演已於受訪期間多次澄清並非實情，是故梁朝偉若憑《金手指》第六度獲封影帝，估計將由代領人上台領獎。

2024年香港導演會年度頒獎禮完整賽果如下：

「最佳電影」獎：《毒舌大狀》

「最佳導演」獎：鄭保瑞導演《命案》

「最佳男主角」獎：梁朝偉《金手指》

「最佳女主角」獎：余香凝《白日之下》

「最佳新演員」獎：謝咏欣《但願人長久》

「新晉導演」獎：卓亦謙《年少日記》

「榮譽大獎」：羅啟銳

「執委會特別獎」：《第八個嫌疑人》