出租家人專訪︱陳家樂周家怡感悟人生有限︰生日慶祝接近死亡一年

香港溫情電影《出租家人》日前於香港正式上映，電影由劉偉恒執導，曾志偉、恬妞、陳家樂及周家怡主演，講述來自破碎家庭的家聰（陳家樂 飾）與演藝路上懷才不遇的單親媽媽佩怡（周家怡 飾）合作經營一間為顧客提供「出租家人」服務的公司，更誤打誤撞發掘了對演戲興趣濃厚的志光（曾志偉 飾）及包租婆芳芳（恬妞 飾），四人之間展開驚險又離奇的出租生意，彼此亦漸漸建立起家人一樣的關係。早前《出租家人》男女主角陳家樂與周家怡接受《香港01》專訪，分享各自因為角色而聯繫到的真實經歷，以及二人演戲多年下在作品之間變換角色的困境。

《出租家人》男女主角陳家樂與周家怡，早前就新作接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

香港溫情電影《出租家人》由陳家樂與周家怡合演。（《出租家人》電影劇照）

三十歲的感悟

《出租家人》帶出珍惜與家人相處、「愛要及時」的重要訊息，陳家樂與周家怡談及劇情中心思想時，雙雙表示在年過三十後有所領悟。周家怡表示：「我覺得三十歲後才覺得人生有限期。」她進一步分享指：「有許多事情不能看成理所當然，不論身體健康、與親朋之間的關係，全部都有時限。我們的人生在倒數，每次生日也在慶祝自己接近死亡的一年。」陳家樂亦同意表示接近不惑之年，才對此有所領悟：「如果能夠三十歲已經有四十歲的認知，能夠『三十不惑』就最好！」

《出租家人》周家怡、陳家樂在三十歲後感悟人生有限，直言：「每次生日也在慶祝自己接近死亡的一年。」（梁碧玲 攝）

陳家樂：我從小與嫲嫲相處

談到《出租家人》最深刻的一幕，陳家樂的答案令人相當意外，亦連繫、結合到個人親身經歷，家樂分享指：「我記得電影中與愛姐，愛姐在劇情中希望有一個孫輩與她傾談，我便飾演一個出租家人、穿着校服扮成他的孫兒，這些部分與陳家樂有相似之處。因為我很喜歡聽長者講故事。」陳家樂兒時由嫲嫲撫養成長，回憶與嫲嫲的相處點滴時，提到習慣與長者相處的起源：「這個習慣源於從小與嫲嫲的相處，她帶我去買餸、我便坐在外面等待，與一班公公婆婆在街市外圍坐在一起，就算互相不認識也會開展話題，『你跟阿嫲嚟買餸？』『你真係乖呀』然後便會開始分享自己的當年的經歷。」

陳家樂兒時由嫲嫲撫養成長，因此與長者溝通沒有隔膜。（梁碧玲 攝）

陳家樂自言享受聽舊年代的故事，嚮往懷舊香港的味道，亦因此漸漸養成與長者溝通的技巧：「與愛姐這一場戲，付出的關懷與了解，覺得相處之下非常相似。」更笑言因此非常容易投入在兩場簡短卻又溫馨的戲份中：「入戲對我來說沒有難度，因為愛姐形象與典型的長者相似，非常親切。」就算在拍攝前後，也彷彿有說不完的話題：「我與愛姐真實的相處，其實只要有膽量與愛姐講幾句，她便會非常親切、滔滔不絕地分享。」

陳家樂最深刻是與愛姐之間兩場簡短而溫馨的戲份。（《出租家人》電影劇照）

佩怡的演員初衷

至於周家怡則與陳家樂相反，她出奇地未有聯想到與家人相處的點滴，反而在角色的困境中找到共鳴。周家怡分享指：「我沒有聯想太多自身相關的經歷，反而因為佩怡是一位戲劇老師，初衷甚至是成為一位演員，這部分讓我身同感受。」家怡坦言香港電影日漸痿縮，未必每位演員均有幸能夠得到演出機會，但其實許多都好好戲！周家怡認真地表示：「我自己尚算幸運，有不少演出機會，但在這個行業裡，會聯繫到佩怡困境下的辛酸。」

周家怡飾演的佩怡，初衷是成為演員，角色的經歷與周家怡共鳴最深。（梁碧玲 攝）

周家怡：早晚打坐15分鐘

陳家樂與周家怡作為演員，要為不同電影作品進出角色，家怡笑言不時要重新認識自己：「一部戲煞科後，我要用一段時間找回真正的自己。會思考、尋回自己的性格，甚至會感到害怕，『究竟平時嗰個係唔係我嚟？』」她更坦言「出戲」需要一定時間：「當我很投入飾演一個角色，當然並非每部電影也有相同的感覺，遇到非常投入的電影時，角色的情緒、經歷的情節，某程度上變成自身經歷的一部分，要用時間讓角色褪去。」在旁的陳家樂笑指：「我會嘗試返回以前的習慣，但又會想『點解我要搵返呢？』」周家怡亦有同感，笑指：「會思考人生中，究竟哪一個才是真正的我？」

周家怡談及演員生活，表示角色的情緒、經歷的情節，某程度上變成自身經歷的一部分。（梁碧玲 攝）

為了重新找回自己，周家怡分享自己打坐的習慣：「我日日要打坐，日日要靜修，每次一停下來便要清靜。」續指：「早晚各一節，最少15分鐘，甚至有時間的話要打坐更長。」家怡更興奮地分享新近學會的方法：「最近學識『赤腳踩草地』或者沙灘，叫Earthing或Grounding（著陸技巧）。」家怡更從紀錄片裡了解技巧：「如果我們每日用30分鐘進行著陸，不想病便要去做這件事，與大自然建立接觸，便能夠進行離子互換過程。」陳家樂亦笑指家怡有急不及待向他分享該紀錄片。

周家怡每日早晚打坐15分鐘，最近更開始赤腳行草地的「著陸」修練。（梁碧玲 攝）

與太太連詩雅的「冷戰」共識

相比周家怡，陳家樂表示自己因入戲而「失控」情況更為嚴重，表示：「我嚴重到自己察覺不到，但因為身邊有人與我一同生活，她察覺得到。」笑言太太連詩雅留意到自己的狀態：「我會盯着某處不作聲，會進入一個空間思考某個角色、或者與角色進行劇情想像。好像傻了一樣，可能本身在看電視，突然就會進入這個狀態。就算她對我講了一番說話，我也好像充耳不聞，非常嚴重！」但他一方面希望繼續進行與角色相處的過程，另一方面亦想正常生活。

陳家樂笑言自己入戲太深會進入一個狀況，連太太連詩雅對自己說話也當成耳邊風。（梁碧玲 攝）

新婚不久的陳家樂，笑言最終與太太研究出「冷戰」的辦法，形容：「我們最終找到解決方法，譬如她會『喂』我幾聲，我便會說『妳唔好同我講嘢住』，她便會明白，有一個共識不要中斷這個過程，亦不令她感覺我不在乎相處的時間。」家樂感謝太太的體諒與容忍：「幸好有一個人明白、與我有共識，否則我長時間沉浸下去，一兩個小時也會沉下去。」陳家樂亦希望自己演技隨時間進步之餘，進入一個能夠控制自如的狀態：「有時太影響生活，我覺得最成功的演員，能夠有一個開關掣，分辨甚麼時候進出這個狀態。」