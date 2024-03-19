金像獎2024｜兩小演員獲提名最佳新演員　謝咏欣挾金馬獎成大熱

香港電影金像奬協會為《第四十二屆香港電影金像獎》頒獎典禮，特別編印紀念特刊，邀請「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」提名人拍攝造型照。今天（19日）大會率先發布五位「最佳新演員」候選人吳冰、陳諾霆、許月湘、何珀廉及謝咏欣（按大會提名名單排序）的獨立造型照，為迎接典禮來臨掀起序幕。

陳諾霆《4拍4家族》

去年及本屆金像獎「最佳新演員」項目都有小演員入圍，今年更有陳諾霆及何珀廉兩位同場角逐。在《4拍4家族》演出的陳諾霆有「小鼓神」之稱，六歲時已登上「紅館」舞台為歌手古巨基伴奏，及後在電視綜藝節目表演精湛鼓藝技驚四座。他在拍攝《4拍4家族》之前從未有過演戲經驗，在片中飾演一個「鼓人合一」的天才鼓手，他演繹被媽媽強逼放棄打鼓要專注學業後嚎啕大哭的一幕，真摰情感大爆發令觀眾動容。

在《4拍4家族》演出的陳諾霆有「小鼓神」之稱，六歲時已登上「紅館」舞台為歌手古巨基伴奏。（金像獎大會提供）

在拍攝《4拍4家族》之前，陳諾霆從未有過演戲經驗。（金像獎大會提供）

（《4拍4家族》影片截圖）

何珀廉《年少日記》

何珀廉參演《年少日記》時是十歲，他自六歲起便開始參與電視劇集演出，更在不少鋼琴及小提琴比賽屢獲殊榮，演藝經驗豐富。何珀廉在電影中是個品學及彈鋼琴造詣皆優秀、被父親特意栽培為未來成功人士的小學生，然他需要面對在各方面都遠遜於自己的兄長。他直言要收起開朗的性格並壓抑情緒來演繹一個循規蹈舉的好孩子實在是個挑戰。

何珀廉六歲起便開始參與電視劇集演出，更在不少鋼琴及小提琴比賽屢獲殊榮。（金像獎大會提供）

他直言在戲中要收起開朗的性格，並壓抑情緒來演繹一個循規蹈舉的好孩子，實在是個挑戰。（金像獎大會提供）

兩兄弟的感情戲非常虐心。（《年少日記》電影劇照）

吳冰《1人婚禮》

相對於兩位小演員，另外三位「最佳新演員」候選人吳冰、許月湘及謝咏欣均曾接受正統演藝訓練或修讀電影相關科目。吳冰以網絡影片製作團隊「小薯茄」演員而為人認識，她甫登上大銀幕即當上喜劇《1人婚禮》的女主角，飾演一名小丑藝人兼YouTuber，為刺激點擊率與男友不斷製造感情新聞，可是點擊率並沒增加，繼而將謊言升級，公布會獨自籌辦「一人婚禮」，結果引起巨大迴響，全片笑料不斷。吳冰將此角色搞笑精叻、表情誇張以及最愛逗人發笑的性格發揮得淋漓盡致。

吳冰以網絡影片製作團隊「小薯茄」演員而為人認識。（金像獎大會提供）

在《1人婚禮》中，吳冰飾演一名小丑藝人兼YouTuber，為刺激點擊率與男友不斷製造感情新聞。（金像獎大會提供）

（《一人婚禮》劇照）

許月湘《白日之下》

在本屆金像獎獲十六項提名的《白日之下》中飾演年青記者的許月湘是香港演藝學院畢業生，從未接觸過新聞採訪工作，她表示幸好得到劇組安排與報導當年殘疾院舍黑幕的記者見面，了解他們偵查採訪的經過，成功幫助她揣摩角色及傳神演繹年輕熱血的記者。

許月湘是香港演藝學院畢業生。（金像獎大會提供）

劇組安排她與報導當年殘疾院舍黑幕的記者見面，了解他們偵查採訪的經過。（金像獎大會提供）

（《白日之下》劇照）

謝咏欣《但願人長久》

憑藉《但願人長久》入圍角逐本屆香港電影金像奬「最佳新演員」獎項的謝咏欣，去年已在金馬獎先拔頭籌奪得「最佳新演員」榮銜。謝咏欣在《但願人長久》飾演從內地來港的新移民少女，有一個不斷入獄的癮君子父親，需要演繹面對貧窮與身分認同的複雜情感。她首度參與電影就有「金馬影帝」吳慷仁飾演她爸爸，二人有一場逼真的扭打戲，事後發現被「爸爸」意外打傷了，兩父女合演時的投入程度可見一斑。

謝咏欣去年已在金馬獎先拔頭籌奪得「最佳新演員」榮銜。（金像獎大會提供）

她首度參與電影就有「金馬影帝」吳慷仁飾演她爸爸，二人有一場逼真的扭打戲。（金像獎大會提供）

謝咏欣憑《但願人長久》的演出奪得「最佳新演員」獎。（金馬獎直播截圖）

「最佳新演員」獎項連同其他十八個大獎的結果將於4月14日在「第四十二屆香港電影金像奬」頒獎典禮中揭曉。當晚頒獎典禮節目將由「香港盲人輔導會」及「香港聾人福利促進會」分別為視障、聽障及有需要人士分別提供口述影像及手語傳譯服務，讓他們可以無障礙地欣賞本港電影界的年度盛事，即時領略得獎者的感受和喜悅。