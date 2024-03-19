錢人豪告《周處除三害》抄襲假扣押766萬　電影公司︰法院遭誤導

香港導演黃精甫首度到台灣拍攝的電影《周處除三害》，由阮經天、王淨、袁富華及陳以文主演，電影在台灣上映期間取得票房成功，近日在香港上線串流及在內地上映，亦取得超高評價與票房，因此令電影涉及的抄襲爭議再度浮面。

《周處除三害》先後於台灣、香港及內地上映，並取得票房成功與高度評價口碑。（《周處除三害》電影劇照）

早於去年10月，台灣導演錢人豪聲稱黃精甫的《周處除三害》有抄襲自己作品《無法無天》之嫌，並揚言能夠提出證據，要求對方道歉。錢人豪曾向黃精甫以及《周處除三害》製作公司「一種態度」提出民事假扣押（暫時扣押），於本月1日獲法院裁定能向對方申請執行共3000萬新台幣（約港幣766萬元）財產假扣押。

錢人豪早於去年10月已聲稱黃精甫的《周處除三害》有抄襲自己作品《無法無天》之嫌，並揚言能夠提出證據，要求對方道歉。（視覺中國）

錢人豪昨日（18日）前往法院遞交聲請狀、繳付擔保金，並發表捍衞作品權益的聲明：「謝謝法院給我一個公道，假扣押對方的票房跟資產。也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事發生。」錢人豪亦提到行為不僅為自己申訴，也為電影圈的新人示範遇到同類型事件時的應對方法。錢人豪亦再次要求對方道歉：「我要求黃精甫跟李烈一個公開道歉，誠實面對，切勿自誤。」

錢人豪昨日前往法院遞交聲請狀、繳付擔保金後，於社交媒體發表捍衞作品權益的聲明。（錢人豪Facebook截圖）

在錢人豪聲請假扣押裁准後，一種態度公司公開回應指：「由於假扣押程序不開庭，事前也不會讓相對人知悉假扣押之內容，是由聲請人以書面向法院釋明假扣押原因及假扣押必要，法院聽信聲請人片面的說詞裁准假扣押（依媒體報導得知）。假扣押裁准前，並未給予相對人說明及答辯的機會，致法院遭聲請人誤導，作出錯誤判斷。一種態度公司將於收到法院假扣押裁定，了解法院遭誤導之緣由後，盡速向法院依法聲明異議。」