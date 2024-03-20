體能之巔2｜無動力跑步競賽玩謝國家級選手　有人竟然跑到咳血？

Netflix體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》去年播出後引起極大迴響，第二季於昨日（19日）驚喜回歸。競技關卡全面升級、規模更宏大，100位參賽者來自不同領域，有大量國家代表隊運動員、奧運金牌選手、傳奇格鬥拳手、演員、偶像等，不分年齡、性別、國籍、體重級別，同場競技，在不同歡洽鬥智鬥力，贏取三億韓圜（約170萬港元）獎金。



《體能之巔：百人大挑戰》第二季剛剛於Netflix上架。（IG圖片）

跟首季一樣，在正式進入5大關卡前，100位參賽者都需要先挑戰賽前關卡，本季由吊掛單槓改為「無動力跑步機競跑」。玩法分三個回合，第一回合跑10分鐘，100人同時起跑並記錄距離，最後50名將遭到淘汰。第二回合跑7分鐘，50人跑淘汰40人。剩下的10人將會挑戰第三回合，跑5分鐘，並選出第一名。

賽前關卡「無動力跑步機競跑」。（節目畫面）

玩法分三個回合，第一回合跑10分鐘，100人同時起跑並記錄距離，最後50名將遭到淘汰。（節目畫面）

第二回合跑7分鐘，50人跑淘汰40人。剩下的10人將會挑戰第三回合，跑5分鐘，並選出第一名。（節目畫面）

可能觀眾會認為跑步有幾難？又或者跑步看似比首季的「吊掛單槓」容易？由於無動力跑步機並不是一般跑步機，其實需要用參賽者本身的力量去推動跑步機，比一般Gym房的跑步機要吃力幾倍，加上被淘汰的壓力，是考驗參賽者的心肺耐力、肌肉耐力及心理質素。

跑到頂唔順。（節目畫面）

真係一啲都唔容易！（節目畫面）

有不少國家級運動員及自認體能Fit爆的參賽者，在第一回合已經被淘汰，能夠躋身最後10強的包括有：著名足球員鄭大世、有「電擊槍」之稱的韓國綜合格鬥選手金東炫、欖球運動員Andre、海洋警察朴雨珍、混合健身選手阿莫帝、參加過首季的前消防員洪範錫、划艇國家隊選手金沚亦、手球選手、搬運工姜崎俊及前反恐特種任務隊707的具聖會。

參加過首季的前消防員洪範錫奪得第一名。（節目畫面）

洪範錫在合共3回合22分鐘內跑出5.472公里，成績驚人。（節目畫面）

最終，參加過首季的前消防員洪範錫在合共3回合22分鐘內跑出5.472公里，成績驚人。第二名的划艇國家隊選手金沚亦和第三名混合健身選手阿莫帝，就分別跑出5.456公里及5.382公里。而鄭大世就獲得第7名，金東炫第10名，令人好奇的就是排第5的搬運工姜崎俊。

最後10強成績。（節目畫面）

另外，現年42歲的金東炫在賽前一直都認為自己體能爆錶，最後因只得第10名而大受打擊，並透露在比賽期間每次咳嗽都感覺有痰湧上來，結果發現是血。至於39歲的知名足球員鄭大世就表示，沒想過無動力跑步競賽會這麼辛苦，短短十秒感覺像跑了30秒。

現年42歲的金東炫在賽前一直都認為自己體能爆錶，最後因只得第10名而大受打擊。（節目畫面）

金東炫曾於2008年奪得UFC終極格鬥冠軍賽，亦是第一位為韓國人打進MMA世界的先驅。（節目畫面）

金東炫一直keep住訓練，保持體能。（節目畫面）

知名足球員鄭大世。（節目畫面）