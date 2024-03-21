金像獎2024｜三位新晉同時挑戰最佳導演　莊文強第十次角逐編劇獎

《第四十二屆香港電影金像奬》將於4月14日假香港文化中心舉行，主辦機構香港電影金像獎協會（大會）今日（21日）發放榮獲提名本屆「最佳導演」及「新晉導演獎」候選人的獨立造型照。

五位提名最佳導演分別是白日之下》的簡君晋、《命案》的鄭保瑞、《金手指》的莊文強、《毒舌大狀》的吳煒倫及《年少日記》的卓亦謙。（金像獎大會提供）

本屆金像奬入圍「最佳電影」包括《白日之下》、《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》，五部佳作的導演——《白日之下》的簡君晋、《年少日記》的卓亦謙、《命案》的鄭保瑞、《金手指》的莊文強及《毒舌大狀》的吳煒倫（次序依照提名名單排列）同獲提名「最佳導演」，簡君晋、卓亦謙及吳煒倫更同時入圍本屆「新晉導演獎」，將與執導《但願人長久》的祝紫嫣及執導《第八個嫌疑人》的李子俊競逐此項殊榮。

簡君晋除了是雙料導演提名，亦與拍檔唐翠萍及李卓風一起候選「最佳編劇」。（金像獎大會提供）

簡君晋自編自導的《白日之下》獲得本屆十六項金像獎提名，為各片之冠。此片改編自真人真事，經歷五年時間籌備及拍攝，將香港殘疾院舍監管問題與院友的非人生活呈現大銀幕。簡君晋除角逐「最佳導演」及「新晉導演」外，亦與此片的編劇拍檔唐翠萍及李卓風一起候選「最佳編劇」。

卓亦謙是今年新晉導演大熱，先在「金馬獎」捧回「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」兩個獎座，再於「第17屆亞洲電影大獎」和「香港電影導演會年度大獎」獲頒「最佳新導演」殊榮。（金像獎大會提供）

緊隨《白日之下》獲得本屆十二項金像獎提名的《年少日記》，導演卓亦謙以親身經歷友人的輕生事件，透過電影探討家庭生活壓迫和學生自殺等問題。他首執導演筒即憑藉此片在去年的台灣「金馬獎」捧回「最佳新導演」及「觀眾票選最佳影片」兩個獎座，再於剛舉行完畢的「第17屆亞洲電影大獎」和「2023年度香港電影導演會年度大獎」獲頒「最佳新導演」殊榮，連環獲獎為他角逐金像獎「最佳導演」及「新晉導演」打下強心針。卓亦謙在本屆亦同時獲提名「最佳編劇」，以及與剪接師陳曉進一起候選「最佳剪接」，個人合共獲得四項提名，是本屆候選者中之最。

第一部作品，便創下香港票房新紀錄，成為第一部破億的香港電影，他是《毒舌大狀》導演吳煒倫。（金像獎大會提供）

吳煒倫同樣是首次執導便成為金像獎「雙料導演」候選人，本屆他同時入圍「最佳編劇」，個人共獲三項提名。他多年來以編劇身份參與電影創作，晉升導演後首部作品為自編自導的《毒舌大狀》。此片甫上畫即大收旺場，累計逾億港元收入，是香港電影史上首部突破億萬票房的港產鉅片。

今次是莊文強憑《金手指》第五度提名「最佳導演」及第十次角逐「最佳編劇」獎。（金像獎大會提供）

相對於幾位新晉導演在金像奬初試啼聲，金像奬常客莊文強在過去二十屆已榮獲「新晉導演」及「最佳導演」獎各一次，並且三次取走「最佳編劇」獎座，成績斐然。今屆他憑有十二項提名、改編自八十年代最轟動貪污詐騙案的三億五千萬港元鉅製《金手指》第五度提名「最佳導演」及第十次角逐「最佳編劇」獎，聲勢奪人。

今年鄭保瑞成為最佳導演的呼聲相當高。（金像獎大會提供）

鄭保瑞以集合懸疑、驚悚及警匪元素的作品《命案》榮獲提名「最佳導演」，他在剛舉行的「2023年度香港電影導演會年度大獎」憑本片獲業界同行肯定頒發「最佳導演」獎，鄭保瑞如能在今屆金像奬再下一城，將會是他繼入圍第三十二屆及第四十屆金像獎後首度獲封為「最佳導演」。

另外兩位新晉導演候選人分別是《但願人長久》的祝紫嫣。（金像獎大會提供）