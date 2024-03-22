哥斯拉Ｘ金剛｜陳法拉產後首度受訪　誕兒子成好字︰中六合彩一樣

陳法拉（Fala）轉戰荷里活後，第二部作品《哥斯拉 x 金剛：新帝國》（GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE），將於3月28日上映。今次在戲中會飾演伊維族族長，與King Kong有密切關係。而電影未上畫，法拉已傳來好消息，就是剛誕下第二名小朋友，還剛好是囝囝，湊成一個「好」字。陳法拉接受《香港01》視像訪問，首度分享產後心情，更預告下星期便出席電影首映，公開亮相。



陳法拉接受《香港01》視像訪問，從熒幕所見法拉狀態非常好，精神飽滿。（視像截圖）

接受訪問前幾日，法拉公開自己誕下二子，成為第四位成員。（IG@falachenfala）

兩姊弟交換禮物

陳法拉接受《香港01》視像訪問，從熒幕所見法拉狀態非常好，精神飽滿。在訪問前數天，法拉公布自己剛誕下第二位小朋友，問法拉懷孕時，可有預料到會湊成一個「好」字，法拉笑言︰「當然估不到，是很開心的事，如中六合彩一樣，一切都順其自然很開心。其實我都喜歡女孩子，第一個小朋友是女兒感覺會乖一點，但其實我女兒都頗頑皮，希望囝囝可以文靜一點，乖一點淡定一點。」

3歲大的「小米妮」，拿著鮮花大踏步步入病房探望媽媽和細路。（IG@falachenfala）

女兒「小米妮」雖然只得3歲大，但已經非常懂事，更有做家姐的風範，自發要求要送花給媽媽和細佬。「她自己說要買花送畀我哋，又來到醫院探望，然後我哋都代弟弟準備一份小禮物送給她，她已經開始喜歡小女孩的飾物，所以為他準備一條項鍊，代弟弟送出，兩個在醫院交換禮物，都好窩心好可愛。」

女兒對法拉的造型感到興趣。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》劇照）

劇組揀定法拉不用試鏡

談回在《哥斯拉 x 金剛：新帝國》的角色，法拉今次飾演伊維族族長，一個生活在地心深處的族群，跟King Kong是來自同一個世界。「所以他可以說是我嘅同鄉，和我角色的關係密切很多。」雖然今次是法拉進軍荷里活後第二部作品，不過劇組對她信心十足，甚至一早決定該角色由她飾演，不用試鏡。「今次是他們直接找我演，很感謝他們對我的信任。」

今集會細講King Kong的鄉下，仲有不少同伴出現。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

上集已出場的Jia，是位新角色，並由失聰的女演員Kaylee Hottle飾演，而今集就揭露她正正就是來自伊維族，所以會跟法拉有不少對手戲。「她全程都會有一位手語翻譯員在，雖然我以前都演過做手語的角色（《溏心風暴之家好月圓》阿慶），但廣東話手語和英文手語係好唔同，所以又要重新學過，不過都頗複雜。例如一些新詞彙，例如︰IWI（伊維族），三個字母都要做出來。」

法拉在戲中身處地球核心，是族群的族長。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

角色不用背對白，對法拉而言，既覺得自由，縱使說錯亦沒有所謂，但又會覺得要具體表達當中情緒，其實更需要熟讀劇本，就連同場的演員都要熟讀。「我不會說出自己的對白，但他們又要給我反應，只好連帶我的對白也同樣熟讀。」

帶著家庭去上班

法拉飾演的伊維族族長，現身一幕似足女王登場，而戲中造型亦達女神級別，難怪女兒「小米妮」見到都對媽媽的造型心心眼。「因為她有來探班，那時候她剛剛歲半多，爸爸帶她來，她很開心 看到我的樣子又不覺得很奇怪。然後同事們都很喜歡她，幫她做了一些小朋友戲服，一共做兩套有黃色和紅色，她穿著戲服混入人群中，完全看不到。因為戲中沒有這麼小的小演員，我便放她進去走來走去，但她沒有出鏡的。」

法拉開心可以帶埋囡囡去探班，參與自己工作。（視像截圖）

法拉出場一幕，如同女神降臨一樣。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

可以寓工作兼照顧家庭，這是法拉最開心的事。「現代女性可以一邊工作，又可以兼顧家庭，不用在事業與家庭作出抉擇，我覺得很幸福，劇組都安排得很好。」

法拉力薦戲中這隻Mini Kong，非常可愛，亦相當關鍵。（《哥斯拉 x 金剛：新帝國》預告截圖）

渴求老公添加戲中技能

今次族長這角色，有一個超強技能，就是心靈感應，不用說不用聽，一個眼神會知對方想甚麼。現實中，法拉可期望擁有這技能嗎？「很喜歡啊，我覺得人類的語言有時是很多餘的，愈講愈多，愈講愈錯，平時生活亦太依賴語言去表達，反而沒有靜心去對待。我好希望老公都有這技能，給了一個眼神已經明白我所想。（老公這個技能應該不太差吧?）差啊！有時說話都說出腸了︰『你可唔可以將這個碗放進這個盤裏面啊？拜託你！』其實不用我說，都應該自己明白的，我覺得男性和女性完全是兩種不同動物。」